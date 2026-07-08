Бањалучка полиција упутила низ савјета грађанима

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Бањалучка полиција упутила је низ савјета грађанима како да заштите своју имовину током сезоне годишњих домора.
"Како би заштитили своју имовину грађанима савјетујемо да прије одласка на пут провјере да ли су сви прозори и врата, укључујући и балконска добро обезбјеђена, а да кључеве да не остављају испод отирача или у предметима који се налазе испред врата. Такође, битно је напоменути да у домовима не остављају новац, накит и друге драгоцјености, а посебно не на видним мјестима, већ исте понесу са собом или повјере на чување", савјетују из Полицијске управе Бањалука и додају:
"Савјетујемо грађане да у складу са могућностима, поред главне браве на улазним вратима, уграде и додатну, односно помоћну браву, као и техничке системе заштите (освјетљење објеката са сензорима покрета, аларме, видео надзоре и сл.), те да замоле комшије или родбину, да врше обилазак њихових стамбених јединица".
Економија
Повлачи се Мерцедес са српског тржишта: Упозорење возачима - не сједајте за волан
Такође, један од важнијих савјета је да на друштвеним мрежама не објављују фотографије нити сличне информације, које потврђују да су тренутно одсутни ван мјеста пребивалишта, односно да су на годишњем одмору.
"У циљу спречавања вршења имовинских кривичних дјела, Полицијска управа Бањалука плански и континуирано предузима активности, што показују и статистички показатељи. У првих шест мјесеци текуће године евидентирана су 62 кривична дјела Тешка крађа, од чега је седам кривичних дјела у покушају. Укупна расвијетљеност ових кривичних дјела је 75 %", подсјећају из полиције.
Економија
Позната компанија нуди авио-карте за 19 евра: Ево до којих дестинација можете
На крају, апелују на грађане да се понашају одговорно, предузму превентивне мјере и заштите своју имовину, те да у случају уочавања сумњивих дешавања, кретања непознатих лица, посебно око објеката чији су власници одсутни, позову бесплатан број 122 или уочено пријаве најближој полицијској станици, а позив може бити и анониман.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
17 ч1
Најновије
12
41
12
39
12
35
12
34
12
22
Тренутно на програму