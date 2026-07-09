Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

Аутор:АТВ редакција
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Немедицинском кадру УКЦ Републике Српске од 1. августа исплаћиваће се мјесечни додатак од 150 КМ, договорено је на састанку руководства УКЦ-а и репрезентативног синдиката УКЦ-а.
УКЦ је измјенама колективног уговора постао прва здравствена установа у Српској која је увела немедицински додатак у нето износу од 150 КМ.
Вршилац дужности директора УКЦ-а Никола Шобот рекао је да је улагање у кадар једнако важно као и улагање у опрему.
"Ова мјера ће постићи кохезију унутар УКЦ-а, препознали смо значај немедицинског особља. Управо кроз овај додатак желимо да побољшамо како материјални статус тако и рад особља у УКЦ-у", рекао је Шобот нвинарима у Бањалуци.
Истакао је да данашња мјера показује да УКЦ добро послује и да је у посљедњих пет мјесеци финансијски консолидован, те је дао препоруку директорима осталих здравствених установа да се ова мјера спроведе у установама у којима је могуће.
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Шобот је нагласио да УКЦ нема нема проблема са недостатком љекарског кадра јер млади љекари желе да се запосле у овој здравственој установи, те је додао да има и захтјева за рад од љекара који су боравили у иностранству.
Једини проблем са кадром је недостатак средњег медицинског кадра, али и то се покушава ријешити доквалфикацијом здравствених радника.
Александар Драгишић из репрезентативног синдиката УКЦ-а рекао је да су средства за мјесечни додатак обезбијеђена на основу позитивног пословања УКЦ-а.
Позвао је директоре осталих задраваствених установа да примијене овај модел како би немедицински радници остварили исто право, преноси Срна.
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