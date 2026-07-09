Минић: Српска лидер у смислу протока и испоруке гаса

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је лидер у смислу протока и испоруке гаса на овом простору, изјавио је данас предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поводом припрема за нови споразум са руским "Гаспромом" о испоруци природног гаса.
"Мислим да показујемо колико је битна отвореност Републике Сропске и према Руској Федерацији и генерално према земљама пријатељима, сада и према САД, то прави огромне бенефите", рекао је Минић новинарима у Невесињу.
Он је навео да су Срби народ који ће свима у БиХ омогућити да има гас, иако би могли да онемогуће онима који пишу графите против Срба.
"Кад градимо институције, када смо енергетски, економски јаки, онда нам не могу ништа", оцијенио је Минић.
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао да се Република Српска мора вољети, а њене институције градити да јој не могу ништа.
"Упорно понављам да, ко год представља било какву институцију, ради у њој, мора радити у име и за рачун Републике Српске, вољети Републику Српску", рекао је Минић новинарима у Невесињу.
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Одговарајући на питање о графитима мржње према Србима, указао је на враћање вампирлука.
"Морамо се спремити за то и градити културу сјећања да нас то не изненађује и а изградити институције да нам не могу ништа. Онда смо побиједили", рекао је Минић.
Напоменуо је да је данас у Невесињу гдје се обиљежава 151 година од када је српски народ устао јер више није могао издржати тај зулум.
Борба српског народа за слободу није завршена, али Срби морају да имају државну заједницу која их штити од уништења и на томе ће се радити, рекао је данас предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на обиљежавању 151 године од Невесињске пушке.
Минић је у обраћању окупљенима у селу Крекови код Невесиња нагласио потребу да српски народ треба да збије редове још више, прави још снажније и организованије институције Републике Српске, јавно каже да Дрина није граница већ кичма, а Српска и Србија плућна крила српског народа и да је срце у Србији.
"Морамо бити снажни, вољети себе и Републику Српску и Србију, у коју смо загледани, рећи да српски народ има право да се брани. Српски народ је слобарски и и никада неће дозволити да буде покорен", истакао је Минић.
Минић је навео да Срби нису ни против кога нити кога мрзе, али је истакао да нас је мало "претекло" послије свих страдања од турака, па Аустроугара, усташлука, фашизма.
"Убијали су нас гдје су стигли. Веома мало нас је претекло да се по било чему дијелимо", рекао је Минић.
Подсјетио је на ријечи гуслара "да не бјеше крста и молитве давно би нас бројали у мртве", те истакао да ће борба српског народа за слободу вјероватно трајати док год постојимо.
Навео је ни да српске харамбаше прије 151 годину нису мислиле да имају војску и опрему да то ураде али су имали искру.
"Идеја не смије да се гаси, идеја су Република Српска и Србија. Срби морају да имају државну заједницу која их штити од уништења и на томе ћемо радити. Онај ко познаје историју зна да је то једни могући начин да опстанемо", закључио је Минић.
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