Стевандић: Кривична пријава против Црнатка и Вукановића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић најавио је кривичну пријаву против народних посланика Игора Црнатка и Небојше Вукановића због угрожавања безбједности његове породице, уз оцјену да треба да заврше у затвору.
"Црнадак и Вукановић су угрозили безбједност моје породице, због ширења лажи о наводном `црвеном комбију` у току рата у Котор Варошу на основу чега моја породица добија пријетње од екстремиста", рекао је Стевандић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
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Подсјетио је да због лажи о "црвеном комбију" постоје судске пресуде у његову корист и да му се и бивши министар безбједности у Савјету министара Драган Мектић раније извинио.
"За `црвени комби` у Котор Варошу против мене не постоји никаква истрага нити оптужница. Када то угрози нечију породицу, онда тај који шири такве неистине треба да зна да се за то иде у затвор", појаснио је Стевандић.
Окривио је Црнатка и Вукановића да свјесно изазивају насиље према њему и његовој породици, преноси "Срна".
Стевандић је рекао да није пријетио да ће црвени комби доћи кући Црнатку, који је то тако представио јавности, већ да је метафорички рекао да се ономе ко износи лажи и неистине "црвени комби врати као бумеранг".
Новинарима је предочио копије пет судских пресуда у којима је пресуђен Игор Црнадак због ранијег неплаћања дуга за телефон, осигурање и комуналне услуге.
"Суд је наложио да му се заплијене ствари након пресуде, али га је тада чувала Сипа јер је био министар у Савјету министара. То говори колико су се ти људи тада осјећали силно и заштићено јер су се сматрали фаворитом међународне заједнице", рекао је Стевандић.
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Стевандић је истакао да је Вукановић на јучерашњем засједању вријеђао министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радана Остојића, због чега је уз помоћ обезбјеђења и удаљен из скупштинске сале.
"Свакога ко ремети рад парламента Републике Српске избацићу са сједнице", подсјетио је Стевандић.
Народни посланици Игор Црнадак и Небојша Вукановић сматрају да се Стевандић непримјењено понашао према њима.
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