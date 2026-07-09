Какав Меси, млади лук је апсолутна сензација Свјетског првенства

Аутор:Стеван Лулић
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Аргентинац Лионел Меси пружа сјајне партије на овогодишњем Свјетском првенству и тренутно предводи листу најбољих стријелаца са осам голова.
Ипак, чини се да му један други играч и једна биљка краду славу.
Наиме, његов први пратилац по броју голова, уз Килијана Мбапеа, Ерлинг Халанд покупио је симпатије навијача широм свијета.
На друштвеним мрежама шире се "мимови" у којима је главна улога управо Халанд, који је својим шаљивим понашањем и опуштеним јавним наступима купио срца људи.
Један од најзапаженијих шаљивих снимака је онај којег Халанда пореде са младим луком.
"Да ли се ја губим или ово изгледа као Халанд", стоји уз опис само једног снимка који приказује струк младог лука, а потом и Норвежанина.
Тако је своју славу нашао и млади лук који је постао апсолутна сензација Свјетског првенства.
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