Америчка новинарка: Босна и Херцеговина су двије мале државе

Аутор:АТВ редакција
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Утакмица између репрезентација Сједињених Америчких Држава и Босне и Херцеговине на Свјетском првенству и даље изазива пажњу америчких медија, а једна телевизијска новинарка посебно се издвојио због изјаве.
Водитељка познатог Јутјуб канала "The Young Turks", Ана Каспариан, говорећи о сусрету САД и Босне и Херцеговине, Босну и Херцеговину описала је као "двије мале земље", преноси "Радиосарајево".
У уводу свог излагања најавила је колегиницу која ће изнијети више детаља о утакмици, а затим је, коментаришући меч, изјавила да се "Сједињене Америчке Државе боре против те двије мале земље", што можете погледати на линку ОВДЈЕ.
Снимак њеног коментара убрзо се проширио друштвеним мрежама, гдје су услиједиле бројне реакције.
Подсјетимо, репрезентација САД савладала је Босну и Херцеговину резултатом 2:0 у шеснаестини финала Свјетског првенства. Голове за домаћу селекцију постигли су Фоларин Балогун и Малик Тиллман.
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