Ново правило на плажама подијелило туристе: Многи сматрају да је отишло предалеко

Аутор:АТВ редакција
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На појединим приватним плажама у италијанској регији Апулији води се жестока полемика због намјере власника купалишта да гостима забране конзумирање хране и пића које су донијели од куће.
Оваква пракса изазвала је бурне реакције туриста, али и локалних власти.
Поједини власници приватних плажа, од Гаргана до Салента, желе да уведу правило према којем гости неће моћи да под сунцобранима једу храну и пију пиће које су сами донијели.
Као разлог наводе заштиту прихода својих барова и ресторана, али и очување имиџа купалишта.
Нова правила посебно су погодила породице са дјецом.
Једна мајка из Виестеа испричала је за италијанске медије да на плажу долази са сендвичима и фокачом које крије у торби како би избјегла непријатности на улазу.
"На нашој плажи забрањено је уносити храну од куће и јести је испод сунцобрана", рекла је она.
Због цијеле ситуације огласио се председник италијанске регије Апулија Антонио Декаро, који је оштро критиковао власнике плажа.
Он је истакао да су цијене лежаљки и сунцобрана већ веома високе и оценио да није прихватљиво очекивати да гости морају да купују храну искључиво у баровима и ресторанима на плажи.
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"Море је опште добро и не сме постати луксуз", поручио је Декаро.
Подсјетио је да правила у Апулији већ постоје и да је од 2019. године на плажама забрањена употреба једнократне пластике. Гости који донесу храну од куће дужни су да користе биоразградиви прибор и амбалажу, али прописи не забрањују уношење хране.
Подршку туристима пружило је и Национално удружење потрошача Италије, које наводи да власници приватних купалишта немају право да забране гостима уношење сопствене хране и пића.
Како истичу, концесије које добијају односе се на пружање услуга на плажи, попут изнајмљивања лежаљки и сунцобрана, али не и на угоститељске услуге.
Због тога, наводе из удружења, контроле торби или приморавање гостију да купују храну и пиће искључиво у плажним баровима нису дозвољени, преноси Хојте.
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