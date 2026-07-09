Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иранска војска саопштила је да је ноћас напала дијве америчке базе у Кувајту и двије у Бахреину, и упозорила да ће и друге америчке локације у региону бити погођене уколико Америка настави нападе на Иран.
Претходно су се у Бахреину и Кувајту огласиле сирене за ваздушну опасност, док је Кувајт такође саопштио да се његова ваздушна одбрана суочава са нападима ракетама и дроновима, пренела је Ал Џазира.
Техеран је запријетио масовним нападом на америчке војне базе као одговор на америчке нападе на Иран другу ноћ заредом.
С друге стране, Америчка Централна команда (ЦЕНТЦОМ) саопштила је да је извела додатну рунду напада на војне циљеве у Ирану, наводећи да је циљ операције био даље слабљење способности Техерана за нападе на комерцијалне бродове и цивилне морнаре у Ормуском мореузу.
ЦЕНТЦОМ је на платформи "Икс" навео да су америчке снаге погодиле око 90 војних циљева, укључујући системе противваздушне одбране, средства за обалски надзор, складишта ракета и беспилотних летелица, поморске капацитете и логистичку инфраструктуру дуж иранске обале.
Србија
Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?
У саопштењу се наводи да су најновији удари услиједили након офанзивних операција изведених претходне ноћи. ЦЕНТЦОМ је навео и да су америчке снаге 7. јула погодиле око 80 иранских војних циљева, међу којима је било више од 60 мањих пловила Корпуса исламске револуционарне гарде.
Америчка војска тврди да су операције изведене након, како наводи, иранског кршења примирја и напада на три комерцијална брода која су пловила кроз Ормуски мореуз.
"Америчке снаге остају будне, спремне и способне да изврше све задатке које наложи врховни командант", саопштио је ЦЕНТЦОМ, преноси Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
33 мин0
Свијет
41 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
10
58
10
48
10
47
10
42
10
34
Тренутно на програму