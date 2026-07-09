Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су

Аутор:АТВ редакција
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Предаја захтјева за поврат ПДВ-а на прву купљену некретнину у БиХ почела је јуче, у сриједу, 8. јула, када је Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ запримила два захтјева и ниједан није потпун, потврђено је из УИО БиХ.
"Оба захтјева била су са непотпуном документацијом", речено је из УИО БиХ за "Независне новине".
Пријем захтјева за поврат ПДВ-а почео је у регионалним центрима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, према сједишту продавца, у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару, а рок за предају документације је до краја ове године.
Ко и под којим условима има право на поврат ПДВ-а, као и која документација је потребна прочитајте на линку у наставку.
Друштво
Прочитајте комплетан Правилник за поврат ПДВ-а
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