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Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 10:25

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Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су
Фото: Pixabay

Предаја захтјева за поврат ПДВ-а на прву купљену некретнину у БиХ почела је јуче, у сриједу, 8. јула, када је Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ запримила два захтјева и ниједан није потпун, потврђено је из УИО БиХ.

"Оба захтјева била су са непотпуном документацијом", речено је из УИО БиХ за "Независне новине".

Пријем захтјева за поврат ПДВ-а почео је у регионалним центрима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, према сједишту продавца, у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару, а рок за предају документације је до краја ове године.

Ко и под којим условима има право на поврат ПДВ-а, као и која документација је потребна прочитајте на линку у наставку.

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Друштво

Прочитајте комплетан Правилник за поврат ПДВ-а

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Право на поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ-а за некретнину

Правилник за поврат ПДВ-а

УИО БиХ

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