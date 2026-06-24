Прочитајте комплетан Правилник за поврат ПДВ-а

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање прије два дана усвојио је Правилник за поврат ПДВ-а на прву некретнину.
Овим Правилником је утврђено ко има право на поврат ПДВ-а, колики је максимални износ поврата, као и колика је максимална квадратура некретнине.
Дефинисано је и како треба да изгледа захтјев за поврат ПДВ-а, о чему смо већ писали, а што можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
Комплетан Правилник прочитајте у нашој галерији у наставку.
Предсједавајући УО УИО БиХ Срђан Амиџић истакао је да ће ово рјешење омогућити свим становницима Републике Српске и Федерације БиХ да знатно лакше ријеше своје стамбено питање.
"Ово је веома битно да људи могу да дођу на лакши начин до прве некретнине, јер су цијене стварно отишле горе", поручио је Амиџић.
Он је изразио жаљење што је ово питање у једном тренутку било сведено на политику и процедуре, иако се, како каже, радило о потреби да се покаже како БиХ, као земља, може да доноси нормалне одлуке за добробит грађана.
"Мени је криво што је живот грађана у једном моменту био сведен на политику и на различите политичке одлуке. Ово није било питање нормалног функционисања. Нисмо дозволили да ово питање буде условљено ничим другим", закључио је Амиџић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
23
14
19
14
12
14
06
14
06
Тренутно на програму