РХМЗ издао упозорење и открио када пада температура

Аутор:Стеван Лулић
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Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за подручје Републике Српске због изузетно високих температура.
Из РХМЗ поручују да се у наредном периоду очекује даљи пораст температуре уз јаче врућине.
Максимална температура ваздуха у сриједу и четвртак износиће од 29 до 36, у вишим предјелима од 25 степени.
Међутим, након тога температуре додатно расту.
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"Од петка 26.06. још топлије од 32 до 38, у вишим предјелима од 28 степени. Он недјеље понегдје и степен-два топлије", кажу у РХМЗ.
Метеоролози су открили и када се може очекивати нешто свјежије вријеме.
"По тренутним прогнозама благи пад температуре се очекује око 2. јула", закључује се у саопштењу Завода.
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