Logo

Свештеника убола оса, срушио се пред вјерницима и умро

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:25

Коментари:

0
Katolički sveštenik
Фото: Unsplash

Словеначки свештеник Роберт Емершич преминуо је од посљедица убода осе.

Објавила је то у суботу, 20. јуна, на Фацебооку, жупа св. Јожефа Делавца (св. Јосипа Радника) из словеначког мјеста Раче, наводећи како је свештеника оса убола током свете мисе у Планици.

"У недјељу, 14. јуна 2026., као гром из ведра неба погодила нас је вијест да је због реакције на убод осе током свете мисе на Планици преминуо наш жупник Роби. Одједном смо се нашли у посве новој и тешкој ситуацији. Требало је организовати све за опроштај, сахрану, молитву, свете мисе у жупама…", наводи се.

Захвалили су се свима који су се молили и који ће се још молити за Робија.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

"Хвала свима који сте помогли у организацији и проведби његова опроштаја у жупној цркви у Фраму и у Рачама те погреба у Хочама. Хвала свим свештеницима који су учествовали на светој миси у уторак у Рачама, па смо се тако могли опростити од њега ондје гдје је најрадије био, за олтаром, на светој миси коју је тако радо служио", написали су из жупе св. Јожефа Делавца.

"Живот иде даље"

Такође, захвалили су свима који су им помогли након трагичне смрти жупника.

"Живот у обје жупе иде даље, али вјероватно мало друкчије него досад, док смо имали Робија. На свима је нама да се окупимо и побринемо да жупе дјелују још боље, јер је то Роби желио. Драги жупниче Роби, почивај у миру", закључили су из Жупе, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

свештеник

убод осе

преминуо мушкарац

Коментари (0)

Прочитајте више

Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

Хроника

Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

4 ч

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Огласила се полиција о несрећи код Челинца: Четворо превезено на УКЦ

4 ч

0
Стубови за струју.

Свијет

Врућина изазвала велики квар: Без струје остало 68.000 домаћинстава

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Мушкарац преминуо након туче: Осумњичени за убиство предат у Тужилаштво

4 ч

0

Више из рубрике

Плажа

Регион

Потукли се на плажи, један мушкарац преминуо од задобијених повреда

4 ч

0
У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

Регион

У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

6 ч

0
Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

Регион

Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

7 ч

0
14-годишњаци пуштени након што су скоро убили човјека. "Из уредних су породица"

Регион

14-годишњаци пуштени након што су скоро убили човјека. "Из уредних су породица"

20 ч

1

  • Најновије

14

23

Меси данас пуни 39. година: Ево како прослава рођендан

14

19

Познато стање дјечака ког је прегазио трактор: Наредни сати су пресудни

14

12

Шта грађанима доноси нови систем експресног плаћања?

14

06

Отворени додатни гранични прелази између БиХ и Хрватске

14

06

Нови детаљи трагедије код Бањалуке: Возач доживио срчани?

Тренутно на програму

12:05

Временска прогноза

временска прогноза

12:10

Планински доктор С06 ЕП02 (12+)

серијски програм

13:00

Народ прича

путопис

13:30

У првом плану (Р)

информативно политички

14:30

Временска прогноза

временска прогноза

14:40

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

15:00

Загонетни случајеви доктора Блејка СЕ04 ЕП06 (12+, Р)

серијски програм

Стање на граничним прелазима