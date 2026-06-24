Свештеника убола оса, срушио се пред вјерницима и умро

Аутор:АТВ редакција
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Словеначки свештеник Роберт Емершич преминуо је од посљедица убода осе.
Објавила је то у суботу, 20. јуна, на Фацебооку, жупа св. Јожефа Делавца (св. Јосипа Радника) из словеначког мјеста Раче, наводећи како је свештеника оса убола током свете мисе у Планици.
"У недјељу, 14. јуна 2026., као гром из ведра неба погодила нас је вијест да је због реакције на убод осе током свете мисе на Планици преминуо наш жупник Роби. Одједном смо се нашли у посве новој и тешкој ситуацији. Требало је организовати све за опроштај, сахрану, молитву, свете мисе у жупама…", наводи се.
Захвалили су се свима који су се молили и који ће се још молити за Робија.
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"Хвала свима који сте помогли у организацији и проведби његова опроштаја у жупној цркви у Фраму и у Рачама те погреба у Хочама. Хвала свим свештеницима који су учествовали на светој миси у уторак у Рачама, па смо се тако могли опростити од њега ондје гдје је најрадије био, за олтаром, на светој миси коју је тако радо служио", написали су из жупе св. Јожефа Делавца.
Такође, захвалили су свима који су им помогли након трагичне смрти жупника.
"Живот у обје жупе иде даље, али вјероватно мало друкчије него досад, док смо имали Робија. На свима је нама да се окупимо и побринемо да жупе дјелују још боље, јер је то Роби желио. Драги жупниче Роби, почивај у миру", закључили су из Жупе, преносе Независне.
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