Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

Аутор:АТВ редакција
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Европу је захватио снажан топлотни талас, чији врхунац у Хрватској тек предстоји.
Антициклонална омега ситуација, коју карактеришу дубоки циклон над Атлантиком и циклон источно од Балтика, као и продор врелог и сувог ваздуха афричког поријекла изнад средње и западне Европе, створили су готово непокретну масу топлог ваздуха. Овај систем се веома споро помјера ка сјевероистоку, а Хрватска се налази на његовој предњој страни.
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Висински вјетрови сјеверног и сјевероисточног правца повремено доносе мање количине влажног ваздуха са сјевера, што узрокује локалне нестабилности у виду пљускова са грмљавином и снажног развоја конвективне облачности током поподневних часова, наводи метеоролог Н1 Бојан Липовшћак.
Како објашњава Липовшћак, топлотни талас може се замислити као велика "пека" која ће се наредних седам дана полако премјештати преко овог подручја, уз константан раст температуре ваздуха и све мање облака.
Вријеме ће бити претежно сунчано и суво, уз веома високе дневне, али и ноћне температуре.
До краја јуна очекује се пораст температуре и до 40 степени Целзијуса, уз тропске ноћи са температурама изнад 20 степени чак и у планинским пределима унутрашњости. На Јадрану и у приобаљу, због ефекта фенске буре, ноћне температуре могле би да достигну и око 30 степени, пише Индекс.
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Државни хидрометеоролошки завод Хрватске подигао је ниво упозорења због топлотног таласа.
Највиши, црвени степен упозорења, од петка ће важити за подручја Ријеке, Сплита и Дубровника, гдје се очекује веома велика опасност од екстремних врућина.
Према табели ДХМЗ-а, ови градови се тренутно налазе под наранџастим упозорењем, које означава велику опасност, док ће од петка прећи на црвени ниво.
Книн је данас, сутра и у четвртак под жутим упозорењем, а у петак и суботу прелази на наранџасти ниво.
У континенталном дијелу Хрватске, за Осијек, Загреб, Карловац и Госпић за сада нема упозорења, али ће од петка бити уведен жути степен опасности, док ће Загреб и Карловац у суботу прећи на наранџасто упозорење.
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Према прорачунима нумеричких метеоролошких модела, почетком јула очекује се крај топлотног таласа.
Метеоролог Бојан Липовшћак прогнозира да ће услиједити снажан продор хладног фронта, који ће донијети пад температуре од 15 до 20 степени, јаке ударе вјетра, пљускове са грмљавином и велику вјероватноћу појаве града.
Данас и сутра у Хрватској биће претежно сунчано, топло и веома вруће, уз слаб развој дневне облачности.
Само у Истри, на крајњем југу Јадрана и у Барањи могућ је јачи развој конвективне облачности уз понеки пљусак.
Највиша дневна температура кретаће се између 30 и 35 степени, док ће јутарње температуре у унутрашњости бити од 18 до 21 степен.
На Јадрану ће, због ноћне буре и њеног фенског ефекта, најнижа температура бити око 27 степени.
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Дуваће слаб вјетар у унутрашњости, углавном сјеверног и сјеверозападног правца, док ће на Јадрану ујутру дувати слаба бура, која ће током дана ослабити и скренути на маестрал, нешто јачи на отвореном дијелу средњег и јужног Јадрана.
Температура мора креће се између 23 и 26 степени, док је УВ индекс висок до веома висок.
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