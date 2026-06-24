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Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:20

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Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе лице чији су иницијали М.М. из Бањалуке због тешког саобраћајног прекршаја.

До хапшења је дошло након што је полиција ради редовне контроле зауставила путничко возило којим је ово лице управљало.

"Наведено лице је приликом контролe путничког возила којим је управљало, одбило да се подвргне испитивању на присуство oпојних дрога у организму", саопштено је из ПУ Бањалука.

Лице је одмах удаљено из саобраћаја и спроведено у просторије за задржавање, а против њега ће бити предузете све законом предвиђене мјере и поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.

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Тагови :

хапшење

Бањалука

саобраћајни прекршај

контрола саобраћаја

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