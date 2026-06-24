Logo

Требињац ухапшен након инцидента у кладионици: Ломио инвентар и пријетио радници

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:17

Коментари:

0
Требињац ухапшен након инцидента у кладионици: Ломио инвентар и пријетио радници
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Требиње ухапсили су лице иницијала Ђ.О. из Требиња, због сумње да је починило кривична дјела Угрожавање сигурности и Оштећење и одузимање туђе ствари, потврђено је за АТВ из ПУ Требиње.

Ђ.О. се сумњичи да је оштетио инвентар у једној кладионици у требињском насељу Горица, након чега је пријетио радници.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а полицијски службеници настављају даљи рад на документовању овог случаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

инцидент

Требиње

ПУ Требиње

Коментари (0)

Прочитајте више

Пјевачица Сандра Африка

Сцена

Сандра Африка о бакшишу: Има штекара

2 ч

0
Киша

Друштво

Стижу паклене температуре, а онда слиједи хладан туш: Ево гдје се очекују непогоде

2 ч

0
У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

Регион

У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

2 ч

0
Свађа на познатој плажи на Јадрану прерасла у тучу, особље морало да интервенише

Свијет

Свађа на познатој плажи на Јадрану прерасла у тучу, особље морало да интервенише

2 ч

0

Више из рубрике

Огласила се полиција: Четворо повријеђених у удесу у Челинцу

Хроника

Огласила се полиција: Четворо повријеђених у удесу у Челинцу

14 ч

0
Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион

Хроника

Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион

15 ч

7
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Дјечак спасен из сигурне смрти: На њега се обрушила стијена

19 ч

0
Тежак удес на путу између Босанског Петровца и Ливна

Хроника

Тежак удес на путу између Босанског Петровца и Ливна

20 ч

0

  • Најновије

10

12

Врућина изазвала велики квар: Без струје остало 68.000 домаћинстава

09

59

Мушкарац преминуо након туче: Осумњичени за убиство предат у Тужилаштво

09

50

Феномен који овог љета претвара Европу у рерну: Шта је "омега блокада"

09

46

Потукли се на плажи, један мушкарац преминуо од задобијених повреда

09

36

Опомена пред сезону радова: Ватрогасци апелују на пољопривреднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима