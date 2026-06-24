Требињац ухапшен након инцидента у кладионици: Ломио инвентар и пријетио радници

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Требиње ухапсили су лице иницијала Ђ.О. из Требиња, због сумње да је починило кривична дјела Угрожавање сигурности и Оштећење и одузимање туђе ствари, потврђено је за АТВ из ПУ Требиње.
Ђ.О. се сумњичи да је оштетио инвентар у једној кладионици у требињском насељу Горица, након чега је пријетио радници.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а полицијски службеници настављају даљи рад на документовању овог случаја.
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