Несвакидашња сцена затекла возаче на излазу из Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос се у близини наплатних кућица у Јакуповцима, надомак Бањалуке, десила необична сцена, а како јављају возачи, на путу су биле двије свиње.
"Два товљеника пред наплатним кућицама шетају испред наплатних из правца Бањалуке", упозорио је јутрос возач у Вибер групи.
Други возачи су се затим нашалили тим поводом."Иду у контра смјеру", "Није се добро престројила", ."Идемо хватати, скупи су ове године", неки су од коментара возача.
Погледајте видео:
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