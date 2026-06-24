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Несвакидашња сцена затекла возаче на излазу из Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 09:16

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У близини наплатних кућица у Јакуповцима надомак Бањалуке јутрос, 24. јуна, десила се необична сцена, а како јављају возачи, на путу су биле двије свиње.
Фото: Facebook/Printscreen

Јутрос се у близини наплатних кућица у Јакуповцима, надомак Бањалуке, десила необична сцена, а како јављају возачи, на путу су биле двије свиње.

"Два товљеника пред наплатним кућицама шетају испред наплатних из правца Бањалуке", упозорио је јутрос возач у Вибер групи.

Други возачи су се затим нашалили тим поводом."Иду у контра смјеру", "Није се добро престројила", ."Идемо хватати, скупи су ове године", неки су од коментара возача.

Погледајте видео:

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Тагови :

свиње

Бањалука

Возачи

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