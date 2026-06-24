Феномен који овог љета претвара Европу у рерну: Шта је "омега блокада"

Аутор:АТВ редакција
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Западна Европа се гуши у екстремном топлотном таласу који је већ изазвао више од 40 смртних случајева у Француској и подигао температуре изнад 40 степени у неколико региона.
Феномен је подстакнут такозваном "омега блокадом", атмосферском конфигурацијом у којој маса топлог ваздуха остаје заробљена изнад истог подручја данима, што погодује опасним температурама и сувом времену.
Омега блокада је добила име по облику грчког слова Ω због избочина топлог, високопритисног ваздуха који се налази између два хладнија система ниског притиска, пише Ројтерс.
Елемент "блокирања" се односи на то како подручје високог притиска топлог ваздуха остаје блокирано. Под нормалним условима, млазни ток стално носи временске системе од запада ка истоку. Међутим, током омега блокаде, овај ток је поремећен и може драматично скренути ка сјеверу и југу, изолујући системе притиска. Слабији водећи вјетрови и температурни контрасти у атмосфери доприносе овим спорокретним, блокираним обрасцима.
Резултат је да топао, стајаћи ваздух остаје заробљен на истом подручју. Омега блокаде обично трају између три и десет дана, али могу потрајати недјељама.
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Испод подручја високог притиска у центру, услови постају топли и суви. Висок притисак такође спријечава стварање облака, што резултира ведрим, сунчаним небом које омогућава пораст температуре.
Овакви услови прже Француску и Шпанију, гдје су температуре прешле 40 степени Целзијуса.
Региони у подручјима ниског притиска која окружују топлотни талас су, у међувремену, склонији хладнијим и влажнијим условима.
Велика Британија се налази на граници између система високог притиска и хладнијег ваздуха са северозапада - што ствара интензивну топлоту на југу и истоку, као и хладније, влажније услове на сјеверу и западу, према подацима британске Метеоролошке службе.
Научници још увек нису постигли консензус о томе како климатске промјене утичу на учесталост оваквих феномена блокаде.
Међутим, глобални научни консензус је јасан: климатске промјене повећавају учесталост и интензитет топлотних таласа.
Емисије гасова стаклене баште, углавном од сагоријевања угља, нафте и гаса, загријале су планету за 1,3°C у поређењу са прединдустријским временом. Ова виша основна температура значи да топлотни таласи достижу више температуре.
Европа тренутно доживљава топлотне таласе који су 2 до 4 степена топлији него што би били без загријевања изазваног људским дјеловањем, рекла је Клер Барнс, истраживачка сарадница за екстремне временске услове и климу на Империјал колеџу у Лондону. Као резултат тога, када се догоде догађаји попут блокада омега масних киселина, резултирајућа топлота може бити знатно интензивнија.
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