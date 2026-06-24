Врућина изазвала велики квар: Без струје остало 68.000 домаћинстава

Аутор:АТВ редакција
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Око 68.000 домаћинстава остало је без напајања електричном енергијом у департману Финистер, на западу Француске, усљед квара које су изазвале рекордне врућине, саопштила је локална управа.
У саопштењу се наводи да су без струје домаћинства на југозападу департмана.
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Из управе истичу да је усљед врућине синоћ дошло до квара на трансформатору у општини Ерг-Габерик, те да оператер система за пренос електричне енергије РТЕ из техничких разлога неће моћи да обнови снабдијевање струјом прије краја дана.
(СРНА)
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