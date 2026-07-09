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Возио у рикверц па прегазио колегу, није му било спаса

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 12:46

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У насељу Велики Врбовски у општини Палилула у Београду, јутрос се десила ужасна несрећа када је радна машина прегазила човека који је преминуо на лицу мјеста.

Како пише Курир, радник једне фирме је управљао машином у оквиру радова на инсталацијама, кретао се у рикверц и није примјетио да се иза њега налази човјек.

Машином је налетео на несречног човека којег је ударио и који је умро на лицу мјеста.

На терен су убрзо изашле екпе полиције и Хитне помоћи и нажалост могли су само да констатују смрт.

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Тагови :

Београд

Саобраћајна несрећа

Погинуо радник

Црна хроника

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