Усвојене допуне: До три године затвора за величање НДХ и тзв. Армије БиХ

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Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас по хитном поступку Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске којим се предвиђа до три године затвора за величање Независне Државе Хрватске и такозване Армије БиХ.
Допуном овог Закона прописује се да ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. Армије БиХ биће кажњен казном до три године затвора.
По хитном поступку усвојен је и Закон о гробљима и погребној дјелатности Републике Српске, којим је предвиђено увођење новчаних казни за одговорне за симболе на гробљима које величају и промовишу идеологију НДХ, као и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију.
Гробови, гробнице, надгробни споменици, спомен-обиљежја или објекти унутар гробља не могу садржавати симболе и натписе који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа и свих других грађана.
Усвојен је Закон о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској, те Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић закључио је први дио скупштинског засједања, а наставак сједнице заказао у уторак, 14. јула у 10.00 часова.
Сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена разматрањем Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.
Биће разматран Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја, те Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије.
(РТРС)
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