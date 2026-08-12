Koji su simptomi srčanog udara kod žena?

Srčani udar kada se dogodi donosi smrtni ishod ili invaliditet koji nije samo invaliditet za ženu već i za njenu porodicu i cijelo društvo, rekla je prof. dr Tamara Kovačević Preradović predsjednik Upravnog odbora udruženja kardiologa Republike Srpske i predsjednik 34. ogranka američkog koledža kardiologa za Republiku Srpsku i Srbiju.

"Cijele ove godine Svjetska zdravstvena organizacija jednu od tema postavila zdravlje žene odnosno ženskog srca ili kardiovaskularne bolesti kod žena. Definitivno simptomi nisu isti i iz tog razloga se statistički bilježi daleko veće umiranje žena od kardiovaskularnih bolesti nego što možda mi to u javnosti percipiramo. To nije samo kod nas, nego u cijelom svijetu i u manje i u više razvijenim zemljama i to i jeste ponukalo SZO da napravi cijeli jedan program koji smo mi započeli 2025. godine", rekla je prof. dr Tamara Kovačević Preradović.

Prošle godine u Banjaluci je održan kongres svjetskog nivoa "Praksis" koji je je bio pod pokroviteljstvom američkog koledža kardiologa gdje je gost bila jedan od čuvenih kardiologa iz Amerike Roksana Meran sa kojom je i priča o ženskom srcu i počela, kaže dr Kovačević Preradović.

Simptomi nisu tipični

"Simptomi najčešće nisu tipični, poput bola u grudima, više je to osjećaj nedostatka vazduha neko malo veće zamaranje ponekad zalupa srce, mučnina neke nespecifični nagoni na povraćanje i ono što je takođe specifični je da se taj period najviše dešava u periodu žene perimenopauze negdje oko 40 godine života. Kada nas niz cijelih simptoma kreće da se javlja zbog perimenopauze i ona i same žene misle da to nije ništa, to su malo hormoni, nešto danas nisam dobro spavala i to je to. I to je jedan naučni oslon zašto sada hoćemo ovakav vid kampanja, da ukažemo na to. Da vidimo gdje možemo pronaći upravo one žene koje imaju te simptome", rekla je dr Kovačević Preradović.

Prema njenim riječima, srčani udar kada se dogodi donosi smrtni ishod ili invaliditet koji nije samo invaliditet za ženu već i za njenu porodicu i cijelo društvo.

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"Pola populacije su osobe ženskog pola i žene apsolutno nisu zaštićene u određenom dijelu svog života od kardiovaskularnih bolesti. Za mene je bio frapantan podatak pripremajući ovaj projekat i prteći neke svjetske trendove i preporuke. Svi znamo koliko je karcinom dojke teško oboljenje i koliko se žene sa tim bore i porodice. Kada sam pročitao da je 14 puta više žena umire od kardiovaskularnih bolesti nego od karcinoma dojke onda shvatite koliko je to strašan podatak", kaže dr Nikola Šobot, potpredsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske i nacionalni koordinator za interventnu kardiologiju Republike Srpske.

Česta praksa jeste susretanje sa pacijenticama koje dolaze kasno upravo zbog kasnog prepoznavanja simptoma koji su nespecifični. U takvim slučajevima puno se ne može ni pomoći. Najveći rizik za srčani udar javlja se u perimenopauzi tj. od 40. do 70. godina, kaže Šobot.

"Žene su zaštićene svojim polnim hormonima određeni dio života i negdje se ne obraća pažnja toliko kod žena na kardiovaskularne bolesti. Vrlo brzo po riziku žene stižu muškarce kada krene klimaks odnosno pad polnih hormona koji djeluje protektivno. Upravo su te pacjentice ono na šta se trebamo fokusirati i koje su tema i samog ovog projekta i cijele akcije preventivnog djelovanja", kaže Šobot.

Važno je skrenuti pažnju

"Mi pratimo i podatke Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, nažalost ti brojevi pokazuju kod nas da svaka druga žena u Republici Srpskoj umire zbog srca i krvnih sudova. Zahvaljujući prethodnim projektima, mi bilježimo lagani trend oboljevanja i umirenja od kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj", kaže dr Kovačević Preradović.

Kako kaže, što se tiče uzimanja terapije, žene su u odnosu na mušku populaciju dosljednije.