Policija sprema akciju kontrole saobraćaja

Na području Policijske uprave Prijedor od 13. do 16. avgusta vršiće se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju.

Akcenat je na kontrolu učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

"S obzirom da je upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola jedan od osnovnih uzroka saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci", saopšteno je iz PU Prijedor.