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Policija sprema akciju kontrole saobraćaja

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 09:49

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Полиција спрема акцију контроле саобраћаја
Foto: ATV

Na području Policijske uprave Prijedor od 13. do 16. avgusta vršiće se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju.

Akcenat je na kontrolu učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

"S obzirom da je upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola jedan od osnovnih uzroka saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci", saopšteno je iz PU Prijedor.

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Tagovi :

kontrola saobraćaja

Prijedor

Policijska uprava

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