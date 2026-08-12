Policija sprema akciju kontrole saobraćaja

Autor:ATV redakcija
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Na području Policijske uprave Prijedor od 13. do 16. avgusta vršiće se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju.
Akcenat je na kontrolu učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.
"S obzirom da je upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola jedan od osnovnih uzroka saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci", saopšteno je iz PU Prijedor.
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