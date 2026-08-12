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Dok traju obećanja, slavine suve: Mještani na izmaku i snage i strpljenja

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Autor:

Marija Milanović
12.08.2026 09:24

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Сува славина чесма вода водоснабдијевање
Foto: ATV

Dragočaj, Ramići i Bistrica, naselja sa velikim brojem obećanja i dalje bez kapi vode.

Dok nadležni Grada Banjaluka najavljuju rješavanje problema vodosnabdijevanja, mještani pomenutih naselja najbolje znaju kako im je na najvećim vrućinama dok u svojim domovima danima, sedmicama, a neki i mnogo duže nemaju vodu.

„Da vam iskreno kažem, katastrofa je za vodu. U četvrtak će biti 15 dana. Malo se pojavi, jutros je bila oko pola pet, ja sam uspjela nešto natočiti i odjednom je nestala i nemamo nikako već. Nas je sedmoro u kući, ni veša oprati“, rekla je jedna od mještanki za ATV.

Kako druga poručuje, radije bi bila gladna nego žedna.

„Mnogi ljudi nemaju. Nije odavno suša bila kao što je ova. Dovlačimo odakle imamo da je najbliže. Nemaju ljudi pa gledaju gdje mogu odatle u bačvu pa donesu“, poručuje mještanka Bistrice.

Sela Brankovići, Bojanići, Mišići nemaju vodu 20 dana, kako poručuje jedan od mještana te dodaje da su se nadležni u banjalučkom Vodovodu nakon nemilosrdnih 20 dana sjetili da ozrače cijevi.

„Snalazimo se tako što nosimo s izvora i nama i stoci“, poručuje on.

U Bistrici jedino što je konstantno je vrućina, a stabilno vodosnabdijevanje još uvijek nije.

Mještani Bistrice su poručili da ukoliko se uskoro stanje ne popravi, zasigurno neće čekati ispred suvih slavina da se čudo desi već će uzeti stvar u svoje ruke.

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Dragočaj

Bistrica

Ramići

Vodosnabdijevanje

Banjaluka

Vodovod Banjaluka

Voda

građani kritikuju

Mještani

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