Ostaci tajfuna "Delfin" donijeli rekordne padavine

Ostaci tajfuna "Delfin" donijeli su ogromne količine padavina u Peking i centralnu provinciju Henan, gdje je za 24 časa pala količina kiše veća od trećine prosječnih godišnjih padavina.

Rekordi u količini padavina oboreni su u dijelovima centralnih provincija Henan i Hubej.

U gradu Vugang, u kojem se nalazi jedna od najvećih kineskih kompanija za proizvodnju čelika, palo je 209,5 milimetara kiše, dok je u Sjangjangu zabilježeno 169,1 milimetar. Oba rezultata predstavljaju rekordne dnevne količine padavina za avgust.

"Delfin", najsnažniji tajfun koji je ove godine pogodio Kinu, oslabio je nakon što je prešao više od 6.000 kilometara, ali njegovi ostaci uvlače tropsku vlagu duboko u unutrašnjost zemlje, povećavajući rizik od poplava, prenosi Srna.