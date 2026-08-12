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Američki ICE planira nabaviti rukavice koje mogu zadati bolne električne šokove

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:38

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Америчка полиција
Foto: pexels/cottonbro studio

Američka služba za imigraciju i carine (ICE) planira do marta kupiti hiljade rukavica koje mogu zadati električne šokove, a za nabavku je predviđeno do 20 miliona dolara.

Prema obavještenju koju je u ponedjeljak objavilo Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost SAD-a, riječ je o uređajima nazvanim G.L.O.V.E., skraćeno od Generated Low Output Voltage Emitter, koje proizvodi kompanija Compliant Technologies iz Lexingtona u saveznoj državi Kentaki. U obavještenju se navodi i da bi poziv za ugovor bez nadmetanja mogao biti objavljen već u petak.

Kompanija navodi da rukavice u osnovi funkcionišu kao obične patrolne rukavice, ali da policajac pritiskom na prekidač aktivira električni režim.

Da bi izazvale bolni podražaj, moraju biti direktno prislonjene na kožu, a proizvođač tvrdi da to obično pomaže službeniku da za nekoliko sekundi uspostavi kontrolu nad osobom.

Džon Peters, predsjednik Instituta za prevenciju smrti u pritvoru, koji proučava upotrebu ovog uređaja, korištenje ovih rukavica opisao je kao "ubod pčele".

Dodao je da bi planirana kupovina ICE-a vjerovatno bila najveća dosad i da bi se rukavice mogle koristiti pri izvlačenju osoba iz automobila i kuća te pri ulasku i izlasku iz pritvorskih objekata.

Plan je izazvao zabrinutost organizacija za građanska prava.

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"Uvođenje rukavica koje se tako lako mogu koristiti za nanošenje strašne boli u susretima recept je za štetu po javnost", rekla je Džin Rolnik Borčeta iz Američke unije za građanske slobode.

Proizvođač istovremeno upozorava da se uređaj ne smije koristiti kao kazna, protiv osoba koje pokazuju samo verbalni otpor niti nad djecom, trudnicama, starijim i osobama s invaliditetom.

Prema navodima proizvođača, službenici prije upotrebe moraju završiti obuku i obnavljati certifikat svake dvije godine.

(kliks)

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Tagovi :

Amerika

bezbjednost

rukavice sa električnim šokovima

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