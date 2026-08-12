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Zemljotres u Kolumbiji: Žena spasena ispod ruševina nakon 30 časova

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:33

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Спасиоци носе преживјелу Данијелу Ларго након што су је извукли испод рушевина дан након земљотреса који је погодио Переију у Колумбији, у уторак, 11. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fernando Vergara

Nakon razornog zemljotresa u Kolumbiji, spasena je žena koja je oko 30 časova bila zarobljena ispod ruševina stambene zgrade, prenio je „Skaj njuz“.

Riječ je o ženi koja je bila sama u svom stanu u gradu Kaliju u trenutku potresa.

Lokalni mediji navode da je ona u stabilnom stanju. Više od 250 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu jačine 7,4 stepena Rihterove skale koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju.

Više od 700 ljudi je povrijeđeno, a oko 200 osoba vodi se kao nestalo.

Zemljotres koji je pogodio Kolumbiju dogodio se nešto više od mjesec dana nakon što su dva zemljotresa u susjednoj Venecueli usmrtila više od 6.300 ljudi, ali, osim što dijele istu tektonsku ploču, potresi nemaju mnogo zajedničkog, smatraju stručnjaci.

Potres je pogodio takozvanu „osu kafe“ u Kolumbiji, planinsku, bujnu i kulturno važnu regiju koja značajno doprinosi kolumbijskoj ekonomiji. To područje bilo je pogođeno još jednim snažnim zemljotresom 1999. godine, kada je poginulo gotovo 1.200 ljudi.

(RTS)

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Kolumbija zemljotres

spasavanje

Spasena žena

evakuacija

Hitna pomoć

Vatrogasci

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