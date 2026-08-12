Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu prema Istočnom moru

Združeni načelnici Generalštaba objavili su da su detektovali raketu lansiranu iz oblasti Vonsana na istočnoj obali oko šest časova ujutru, prenosi Jonhap.

Raketa je preletjela više od 700 kilometara, a južnokorejske i američke vlasti sprovode detaljnu analizu njenih specifikacija.

Kako se navodi, iako vojska još nije precizirala tip ili domet rakete, navedeni domet sugeriše da je vjerovatno riječ o raketi kratkog dometa, koja obično leti od 300 do 1.000 kilometara.

Sjeverna Koreja posjeduje balističke rakete kratkog dometa KN-23, poznate kao sjevernokorejska verzija ruskog Iskandera, sa maksimalnim dometom od 700 do 800 kilometara, podsjeća Jonhap.

Najnovije lansiranje dogodilo se nakon što je Pjongjang prošlog četvrtka ispalio ono što je južnokorejska vojska identifikovala kao balističku raketu kratkog dometa prema Istočnom moru.

Nedavna lansiranja raketa dogodila su se u trenutku kada Južna Koreja i SAD treba da započnu godišnju vježbu zakazanu za sljedeću sedmicu. Pjongjang je snažno osudio vježbe saveznika kao ratne probe i sproveo sopstvene testove oružja tokom perioda obuke u znak protesta, navodi Jonhap.

Sjeverna Koreja je od početka godine lansirala 11 raketa.

(RTS)