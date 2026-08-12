Tramp o tajnom prebacivanju u drugi avion nakon posjete Turskoj: Slušao sam uputstva Tajne službe

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp potvrdio je da je prošlog mjeseca, prilikom odlaska sa NATO samita u Turskoj, tajno zamijenio avione zbog vjerodostojne prijetnje napadom.

Novinari i dio osoblja Bijele kuće ostali su u predsjedničkom avionu koji je poslužio kao mamac, ne znajući za opasnost.

"Znam da su me pozvali Tajna služba i vojska. Željeli su da idem drugim letom, odnosno drugim avionom", rekao je Tramp novinarima, dodavši da u takvim situacijama jednostavno mora slušati njihova uputstva.

Američki mediji prenose da se cijela operacija odigrala 8. jula. Tramp se pred televizijskim kamerama prvo ukrcao u prepoznatljivi Air Force One, ali je potom, daleko od očiju javnosti, prokrijumčaren u vojni avion.

Zvaničnici su za američki CBS News potvrdili da su Sjedinjene Američke Države tada otkrile vjerodostojnu prijetnju iz Irana, koja je uključivala moguće ispaljivanje rakete na predsjednički avion. Ovaj tajni manevar dogodio se samo dan nakon što su SAD obnovile vojne udare na Iran, nakon kraha pregovora između Vašingtonu i Teherana.

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Prema pisanju Vašington Posta, Tramp je iz Air Force One neprimjetno prešao u kamion za ketering, koji je bio podignut na nivo aviona sa suprotne strane od one gdje su bile uprte kamere. Zatim je prebačen u manji vojni avion C-32A. Da bi sve izgledalo uobičajeno, ministar odbrane Pete Hegset ušao je u isti avion odvojeno, koristeći vanjske stepenice.

Dok se odvijala ova složena sigurnosna operacija, novinari i dio osoblja Bijele kuće već su bili u Air Force One.

Ovakav potez izazvao je oštre reakcije medijskih organizacija, s obzirom na to da su oni koji su ostali u avionu-mamcu potencijalno bili izloženi smrtonosnom riziku, dok je sam Tramp tvrdio da je zapravo manji vojni avion bio u većoj opasnosti.

Hose Zamora, regionalni direktor za Ameriku pri Komitetu za zaštitu novinara (CPJ), oštro je reagovao.

"Administracija ima ogromnu odgovornost da osigura da novinari, koji svakodnevno prate i izvještavaju o radu predsjednika, ne budu nepotrebno i bez upozorenja izloženi opasnosti", rekao je Zamora.

Nakon dramatičnog odlaska iz Turske, Tramp je odletio u Veliku Britaniju (baza RAF Mildenhall), gdje se ponovo tajno prebacio u stariAir Force One, iz kojeg je viđen kako silazi po slijetanju. Za konačni povratak u Vašingtonu, predsjednik je iskoristio najnoviji Boing 747-8, kojeg je SAD-u donirao Katar.

(kliks)