Logo

Tramp o tajnom prebacivanju u drugi avion nakon posjete Turskoj: Slušao sam uputstva Tajne službe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:22

Komentari:

0
Председник Доналд Трамп стиже на броду Марин Ван на броду Елипса близу Бијеле куће, у уторак, 11. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp potvrdio je da je prošlog mjeseca, prilikom odlaska sa NATO samita u Turskoj, tajno zamijenio avione zbog vjerodostojne prijetnje napadom.

Novinari i dio osoblja Bijele kuće ostali su u predsjedničkom avionu koji je poslužio kao mamac, ne znajući za opasnost.

"Znam da su me pozvali Tajna služba i vojska. Željeli su da idem drugim letom, odnosno drugim avionom", rekao je Tramp novinarima, dodavši da u takvim situacijama jednostavno mora slušati njihova uputstva.

Američki mediji prenose da se cijela operacija odigrala 8. jula. Tramp se pred televizijskim kamerama prvo ukrcao u prepoznatljivi Air Force One, ali je potom, daleko od očiju javnosti, prokrijumčaren u vojni avion.

Zvaničnici su za američki CBS News potvrdili da su Sjedinjene Američke Države tada otkrile vjerodostojnu prijetnju iz Irana, koja je uključivala moguće ispaljivanje rakete na predsjednički avion. Ovaj tajni manevar dogodio se samo dan nakon što su SAD obnovile vojne udare na Iran, nakon kraha pregovora između Vašingtonu i Teherana.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp se ukrcao u „Er fors van“, pa ga tajno odvezli vozilom za dostavu hrane

Prema pisanju Vašington Posta, Tramp je iz Air Force One neprimjetno prešao u kamion za ketering, koji je bio podignut na nivo aviona sa suprotne strane od one gdje su bile uprte kamere. Zatim je prebačen u manji vojni avion C-32A. Da bi sve izgledalo uobičajeno, ministar odbrane Pete Hegset ušao je u isti avion odvojeno, koristeći vanjske stepenice.

Dok se odvijala ova složena sigurnosna operacija, novinari i dio osoblja Bijele kuće već su bili u Air Force One.

Ovakav potez izazvao je oštre reakcije medijskih organizacija, s obzirom na to da su oni koji su ostali u avionu-mamcu potencijalno bili izloženi smrtonosnom riziku, dok je sam Tramp tvrdio da je zapravo manji vojni avion bio u većoj opasnosti.

Hose Zamora, regionalni direktor za Ameriku pri Komitetu za zaštitu novinara (CPJ), oštro je reagovao.

"Administracija ima ogromnu odgovornost da osigura da novinari, koji svakodnevno prate i izvještavaju o radu predsjednika, ne budu nepotrebno i bez upozorenja izloženi opasnosti", rekao je Zamora.

Nakon dramatičnog odlaska iz Turske, Tramp je odletio u Veliku Britaniju (baza RAF Mildenhall), gdje se ponovo tajno prebacio u stariAir Force One, iz kojeg je viđen kako silazi po slijetanju. Za konačni povratak u Vašingtonu, predsjednik je iskoristio najnoviji Boing 747-8, kojeg je SAD-u donirao Katar.

(kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Er fors van

Amerika

avion

boing

Vašington

Komentari (0)

Pročitajte više

Процурио снимак тајне Трампове операције у Анкари: Камионом за доставу пребачен у други авион

Svijet

Procurio snimak tajne Trampove operacije u Ankari: Kamionom za dostavu prebačen u drugi avion

2 d

0
Америчка застава

Svijet

Rusija oslobodila bivšeg američkog marinca: Nije bilo razmjene

1 d

0
Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Volio bih ponovo da budem predsjednik SAD-a

2 d

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

Čekajući rješenje sukoba u Persijskom zalivu, Iran i Tramp traže naknadu štete

2 d

0

Više iz rubrike

Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

Teheran: Prvo ispunjenje naših uslova pa otvaranje Ormuza

1 d

0
Чекић, судница

Svijet

Automehaničar iz BiH pred sudom u Salcbrugu: Optužen za prodaju i šverc kokaina

1 d

0
Халкидики Грчка

Svijet

Dijete (7) upalo u more, tragedija izbjegnuta za dlaku: Roditeljima upućen važan apel

1 d

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Moskva dala Jermeniji rok do kraja godine: Ili EU ili Evroazijska ekonomska unija

1 d

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima