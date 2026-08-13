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Rumunija isključuje jedini aktivni reaktor zbog niskog vodostaja Dunava

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 10:06

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Foto: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Rumunska državna kompanija za proizvodnju nuklearne energije "Nuklearelektrika" saopštila je da je počela proces isključivanja svog jedinog aktivnog reaktora sa elektroenergetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava.

Nizak vodostaj rijeke usljed rekordnih toplotnih talasa već je primorao kompaniju da krajem jula obustavi rad jednog reaktora, prenosi Srna.

Kompanija ima dva reaktora snage po 706 megavata u Černavodi na Dunavu, koji proizvode oko petine električne energije u zemlji.

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Tagovi :

Rumunija

nizak nivo Dunava

Dunav

nizak vodostaj

nuklearna elektrana

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