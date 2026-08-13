Rumunija isključuje jedini aktivni reaktor zbog niskog vodostaja Dunava

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Foto: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Rumunska državna kompanija za proizvodnju nuklearne energije "Nuklearelektrika" saopštila je da je počela proces isključivanja svog jedinog aktivnog reaktora sa elektroenergetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava.

Nizak vodostaj rijeke usljed rekordnih toplotnih talasa već je primorao kompaniju da krajem jula obustavi rad jednog reaktora, prenosi Srna. Kompanija ima dva reaktora snage po 706 megavata u Černavodi na Dunavu, koji proizvode oko petine električne energije u zemlji.

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