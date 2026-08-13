Neobična pošiljka: Zaplijenjeni paketi kokaina sa naljepnicama Halanda

Naljepnice sa likom norveškog fudbalskog asa Erlinga Halanda našle su se na paketima u kojima je bio kokain zaplijenjen u kamionu u blizini granice sa Kolumbijom, prenosi AP.

Ekvadorska policija saopštila je da je vozač uhapšen nakon što je zaplijenjeno 469 kilograma kokaina, sakrivenih u duplom dnu kamiona, ali da za sada ostaje nejasno zašto su na paketima bile naljepnice sa Halandovim likom.

Uobičajena praksa trgovaca narkoticima je da svoje pošiljke označavaju imenima poznatih sportista i drugih javnih ličnosti kako bi daljim distributerima dali informacije o proizvođaču pošiljke i klijenta kojem je namijenjena.

Norvežanin Erling Haland postao je fenomen na društvenim mrežama nakon što je u julu postigao sedam golova na četiri utakmice Svjetskog prvenstva, prenosi Srna.