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Neobična pošiljka: Zaplijenjeni paketi kokaina sa naljepnicama Halanda

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 09:34

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Naljepnice sa likom norveškog fudbalskog asa Erlinga Halanda našle su se na paketima u kojima je bio kokain zaplijenjen u kamionu u blizini granice sa Kolumbijom, prenosi AP.

Ekvadorska policija saopštila je da je vozač uhapšen nakon što je zaplijenjeno 469 kilograma kokaina, sakrivenih u duplom dnu kamiona, ali da za sada ostaje nejasno zašto su na paketima bile naljepnice sa Halandovim likom.

Uobičajena praksa trgovaca narkoticima je da svoje pošiljke označavaju imenima poznatih sportista i drugih javnih ličnosti kako bi daljim distributerima dali informacije o proizvođaču pošiljke i klijenta kojem je namijenjena.

Norvežanin Erling Haland postao je fenomen na društvenim mrežama nakon što je u julu postigao sedam golova na četiri utakmice Svjetskog prvenstva, prenosi Srna.

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Tagovi :

Erling Haland

kokain

Ekvador

Kolumbija

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