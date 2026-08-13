Faraon se vratio na mreže i nastavlja da ponižava žene: Objavljen novi bizaran snimak

Kontroverzni tiktoker ponovo je zgrozio javnost svojim bolesnim "igricama" u kojima na najgori mogući način degradira žene. Nakon kraće pauze, Faraon se vratio starim navikama.

Javnost u Srbiji ponovo je uznemirena nakon što se na društvenim mrežama pojavio najnoviji snimak kontroverznog influensera poznatog pod pseudonimom "Faraon". Iako su mnogi mislili da su njegove bizarne i ponižavajuće "šale" prošlost, on je dokazao suprotno, nastavljajući da širi sadržaj koji direktno ponižava žene.

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U najnovijem videu koji se deli mrežama, Faraon igra ulogu taksiste. Scena počinje naizgled bezazleno, kada ga djevojka sa zadnjeg sjedišta pita koliko košta vožnja. Međutim, situacija brzo eskalira u prepoznatljivom, jezivom maniru ovog tiktokera.

Kada on odbije naplatu u kešu, djevojka mu nudi bankovnu karticu, na šta Faraon odgovara: "Nismo se razumjeli". Zatim vadi dječiji, tigrasti rajf sa ušima, pruža joj ga i naređuje da ga stavi na glavu.

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Kada djevojka pokuša da odbije sa jasnim "Ne", tiktoker prelazi u agresivniji ton: "Šta bre ne, radiš šta ti kažem! Kaži tri puta mjau i poliži ruku!" Nažalost, pod pritiskom i pred uključenom kamerom, djevojka na kraju pristaje i ispunjava njegove bizarne zahtjeve.

Sindrom "Faraon te kazni"

Ovaj snimak je samo kap u moru neprimjerenog sadržaja koji dotični plasira. Njegova zloglasna fraza "Faraon te kazni" postala je sinonim za maltretiranje i iskorišćavanje djevojaka zarad lajkova i pregleda.

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Da li će institucije reagovati?

Dok se snimak iz taksija širi nevjerovatnom brzinom, komentari zgroženih građana se nižu. "Ovo više nije ni za osudu, ovo je za policiju", "Dokle ćemo dozvoljavati da ovakvi ljudi truju djecu?" i "Žene nisu objekti za tvoje bolesne fantazije", samo su neki od komentara besnih korisnika.

Ostaje da se vidi da li će platforme konačno stati na put ovakvom vidu digitalnog nasilja i da li će nadležni organi reagovati na snimke u kojima se otvoreno demonstrira prisila i psihološko maltretiranje.

Video, koji nećemo dijeliti na portalu ATV-a, možete pogledati na OVOM linku.

(Telegraf)