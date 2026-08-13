Poznati glumac izvršio samoubistvo: Porodica tuži bolnicu

Pet mjeseci nakon smrti glumca Roberta Karadina njegova porodica odlučila je da potraži pravnu pomoć.

Djeca poznatog glumca podnijela su tužbu protiv upravnog odbora Univerziteta Kalifornije, tvrdeći da je tokom njegovog liječenja u neuropsihijatrijskoj ustanovi bilo ozbiljnih propusta.

Sudski postupak pokrenut je 7. avgusta, a među navodima u tužbi nalaze se tvrdnje o protivpravnoj smrti, kao i o zanemarivanju i zlostavljanju starije osobe.

Karadin je početkom godine sam potražio stručnu pomoć zbog suicidalnih misli. Prema ranije objavljenim podacima mrtvozornika okruga Los Anđeles glumac je 16. januara primljen u neuropsihijatrijsku bolnicu Resnik, koja posluje u okviru UCLA. To nije bio njegov prvi boravak u toj ustanovi. Samo nekoliko dana ranije već je bio hospitalizovan, ali je potom otpušten.

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Kada se ponovo vratio u bolnicu, prema tvrdnjama porodice, vjerovao je da dolazi u sredinu u kojoj će biti zaštićen i u kojoj će dobiti pomoć koja mu je bila potrebna. U sudskim dokumentima porodica navodi da je Karadin osjećao olakšanje kada je ponovo primljen na zatvoreno psihijatrijsko odjeljenje, jer je očekivao da će se nalaziti pod stalnim nadzorom stručnog osoblja.

Porodica sumnja na ozbiljne propuste

Međutim, upravo način na koji je tretiran tokom boravka u ustanovi sada je u centru sudskog spora.

Porodica tvrdi da mjere nadzora nisu sprovođene onako kako je bilo predviđeno i da je u periodu kada je Karadinu bila potrebna posebna pažnja došlo do niza propusta.

Posebno se ukazuje na pitanje bezbjednosti pacijenta i na to da li su zaposleni učinili sve što je bilo neophodno kako bi spriječili tragediju.

U tužbi se, prema pisanju američkih medija, tvrdi da određene procedure nisu bile poštovane dosljedno, kao i da je bilo nepravilnosti u vođenju evidencije tokom njegovog boravka.

(telegraf)