Predsjednik Rusije Vladimir Putin je prvi put doputovao na Kurilska ostrva, gdje je posjetio preduzeće za preradu ribe „Jasni“, prenose RIA Novosti.

Upoznao se sa radom preduzeća i razgovarao sa njegovim zaposlenima.

Zatim je predsjednik obišao Kurilsku centralnu okružnu bolnicu i školu „Heroj Rusije E. D. Norpolov“. Putin je takođe razgovarao sa lokalnim stanovnicima.

Na kraju posjete sastao se sa gubernatorom Sahalinske oblasti Valerijem Limarenkom. Razgovarali su o porastu broja stanovnika i nivou zarada u regionu.

Dan ranije, šef ruske države stigao je u Južno-Sahalinsk, gdje je učestvovao u završnoj fazi vojnih vježbi Tihookeanske flote, a takođe održao sastanak o pitanjima bezbjednosti istočnih granica.

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Odmah reagovao Japan

Zauzvrat, Ministarstvo spoljnih poslova Japana izrazilo je protest zbog posjete predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Iturupu, koji Tokio, zajedno sa još tri ostrva južnih Kurila, smatra svojom teritorijom, iako su ona ušla u sastav SSSR-a nakon Drugog svjetskog rata, dok je, prema stavu Moskve, suverenitet Ruske Federacije nad njima nesporan.

Japan ova ostrva naziva „sjevernim teritorijama“ ili „četiri sjeverna ostrva“.

Saopštenje o protestu objavljeno je na stranici Ministarstva spoljnih poslova Japana na Iksu pod naslovom „Saopštenje ministra spoljnih poslova Motegija o posjeti predsjednika Rusije Iturupu“, šef japanske diplomatije ponovio je stav Japana o navodnoj pripadnosti Iturupa i ostalih ostrva.

„Danas sam iz medijskih izvještaja saznao da je predsjednik Rusije Putin posjetio Iturup. Četiri sjeverna ostrva, uključujući Iturup, istorijski i sa stanovišta međunarodnog prava predstavljaju neodvojivi dio teritorije naše zemlje. Japan izražava odlučan protest povodom ove posjete“, navodi se u saopštenju.

Odnose Rusije i Japana dugi niz godina opterećuje nepostojanje mirovnog sporazuma. Stav Moskve je da su ostrva južnih Kurila ušla u sastav SSSR-a nakon Drugog svjetskog rata i da suverenitet Ruske Federacije nad njima nije predmet sumnje.

Putin je dan ranije izjavio da je Rusija bila spremna da sa Japanom traži rješenje pitanja Kurilskih ostrva, koja su Rusiji pripala na osnovu međunarodnih dokumenata po završetku Drugog svjetskog rata.

Prema njegovim riječima, Japan ima teritorijalne pretenzije prema Rusiji koje se odnose na Kurilska ostrva, ali je rješenje tog pitanja potvrđeno u međunarodnim dokumentima kao realnost nastala nakon Drugog svjetskog rata.

Kako je istakao ruski predsjednik, i ovdje je Rusija bila spremna da traži rješenje s ciljem zaključenja mirovnog sporazuma sa Japanom.

On je podsjetio da je još SSSR sredinom 1950-ih godina potpisao sa Japanom deklaraciju koja je otvarala put ka mirovnom sporazumu. I ta strana ju je potpisala, ali je potom od nje odustala. Nakon toga je Rusija izašla u susret molbi Tokija i obnovila dijalog o pronalaženju načina za zaključenje mirovnog sporazuma.

Ruski ambasador u Tokiju Nikolaj Nozdrev izjavio je za RIA Novosti da Tokio preduzima korake usmjerene na podrivanje nacionalne bezbjednosti Rusije, učestvujući u naporima Zapada da pruži pomoć Ukrajini.

„Sve to smatramo nedvosmisleno neprijateljskim potezima administracije Sanae Takaiči, usmjerenim na odugovlačenje sukoba i podrivanje nacionalne bezbjednosti Ruske Federacije“, rekao je on.

Prema riječima ambasadora Rusije, riječ je o ulaganju sredstava japanske kompanije u proizvodnju bespilotnih letjelica u Ukrajini, kao i o učešću u programima NATO-a za pružanje pomoći Ukrajini.