"Ormuz za Iran vrijedniji od nuklearne bombe": Amerikanci pooštrili "blokadu čeličnog zida"

Američka Centralna komanda saopštila je u srijedu da su američke snage, u okviru onoga što su nazvali sprovođenjem „blokade čeličnog zida“ protiv Irana, preusmjerile 59 komercijalnih brodova, onesposobile tri, dok su se ukrcale na još dva.

"Lovac F/A-18 poleće sa palube USS „Džordž H. V. Buš“ (CVN 77) dok brod plovi regionalnim vodama i podržava sprovođenje američke blokade čeličnog zida protiv Irana. Do 12. avgusta, američke snage su preusmjerile 59 komercijalnih brodova, onesposobile tri i ukrcale se na dva kako bi osigurale potpuno poštovanje blokade – objavio je CENTKOM na Iksu.

Alireza Salimi, poslanik i član Predsjedavajućeg odbora iranskog parlamenta, rekao je u intervjuu za Iransku studentsku novinsku agenciju (ISNA) da je Ormuski moreuz za Iran vrijedniji od nuklearne bombe te da bi mogao biti iskorišćen za rješavanje pitanja sankcija i zahtjeva za odštetu.

"Ormuski moreuz je blagoslov koji je Bog stavio u ruke Irana", rekao je Salimi, dodajući da su akcije SAD „otvorile put“ Iranu da koristi ovaj plovni put.

Sa Ormuskim moreuzom možemo riješiti pitanje sankcija i odštete i uzvratiti, dodao je.