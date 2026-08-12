Donald Tramp najavio odlazak portparolke Bijele kuće sa te funkcije

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je danas da će portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit napustiti tu funkciju krajem avgusta i dodao da će ona ostati "uticajan glas" unutar Republikanske stranke uoči američkih međuizbora u novembru.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth social naveo da je Livit odlučila da napusti funkciju portparolke Bijele kuće kako bi "provodila više vremena sa djecom i porodicom i istakao da on takvu odluku "u potpunosti poštuje i razumije".

Svijet Pucnjava u srednjoj školi, ima ranjenih

- Kerolajn je bila pravi lider u Bijeloj kući i činila je fenomenalan posao u borbi za pravdu i slobodu od 2018, uključujući i našu istorijsku kampanju za reizbor 2024. Kerolajn je bila jedan od najboljih portparola Bijele kuće u istoriji - ocijenio je Tramp.

Livit je za vrijeme prvog Trampovog predsjedničkog mandata obavljala funkciju pomoćnice portparolke Bijele kuće, a nakon Trampovog poraza na izborima 2020, postala je direktorka komunkacija za republikansku kongresmenku iz Njujorka Eliz Stefanik.

Tokom Trampove predizborne kampanje 2024, Livit je obavljala funkciju njegovog pokreta MAGA (Make America Great Again, odnosno "Učinimo Ameriku ponovo velikom").

Svijet Medvedev: Zapad želi da "ukine" Rusiju

Nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2024, Tramp ju je imenovao za portparolku Bijele kuće.

Ona je najmlađa osoba na toj funkciji u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

(Tanjug)