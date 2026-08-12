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Zbog požara evakuisano oko 1.200 ljudi iz kampa

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 19:35

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Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Iz kampa na sjeveru Francuske evakuisano je oko 1.200 ljudi, zbog dva požara u blizini plaže, saopštili su lokalni zvaničnici.

Prefektura administrativnog departmana Pa de Kale, na sjeveru zemlje i uz Doverski moreuz, saopštila je da je jedan od požara pod kontrolom.

Kamperi su premješteni u sklonište, navodi se u saopštenju.

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Francuska i širi evropski kontinents suočavaju se sa neobično aktivnom sezonom šumskih požara, jer je relativno vlažna zima podstakla rast vegetacije koja se zatim osušila tokom toplotnih talasa.

Francuski ministar zaštite životne sredine Monik Barbu izjavila je danas da bi toplotni talasi mogli prouzrokovati čak 15 milijardi evra direktnih i indirektnih troškova.

(Srna)

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Francuska

požar

požar u Francuskoj

evakuacija

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