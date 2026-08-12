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Erupcija Etne paralisala Siciliju: Hiljade putnika zarobljeno, otkazano 190 letova

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ATV redakcija
12.08.2026 14:22

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Simone Genovese

Aerodromi na Siciliji zatvoreni su zbog erupcije Etne, odnosno vulkanskog pepela i nepovoljnih vjetrova.

Aerodrom u Kataniji biće zatvoren najmanje danas do 18 časova, dok je aerodrom Komizo bio zatvoren do 10 časova, prenijela je Corriere della sera.

Već sedmi dan oči su uprte u nebo, dok se na informacionim tablama neprestano mijenjaju podaci o polascima i dolascima. Sedam dana otkazanih letova, kašnjenja i preusmjeravanja na aerodromima širom Sicilije, kao i čekanja koja su aerodrom Fontanarosa pretvorila u ljetnji pakao za hiljade putnika.

Etna i dalje eruptira, a aerodrom u Kataniji, koji je danas zatvoren najmanje do 18 časova, i dalje trpi posljedice vulkanskog pepela i radi sa prekidima. Za sada nije jasno kada će se situacija normalizovati.

Kompanija SAC, koja upravlja aerodromima u Kataniji i Komizu, saopštila je da je "spremna da ponovo pokrene sve aerodromske aktivnosti čim nadležni organi odobre ponovno otvaranje vazdušnog prostora".

Kako se navodi, sva aerodromska infrastruktura održava se u punoj operativnoj funkciji kako bi se saobraćaj postepeno obnovio čim uslovi budu bezbjedni.

SAC upozorava da kretanje oblaka vulkanskog pepela zahtijeva promjene u redu letenja, ponekad i nekoliko puta dnevno.

Kompanija podsjeća da su za organizaciju letova, uključujući otkazivanja, kašnjenja, preusmeravanja i promjene termina, odgovorne same avio-kompanije, koje su dužne da putnicima obezbjede pomoć i alternativne načine putovanja.

SAC navodi da aktivno sarađuje sa aerodromima u Palermu i Trapaniju, kao i sa regionalnim transportnim mrežama, kako bi se putnicima olakšalo pronalaženje alternativnih veza.

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Prema prvim procenama, samo u Palermu je od ponovnog aktiviranja Etne preusmereno oko 190 letova. Oko 30.000 putnika navodno je osetilo posledice haosa.

Na društvenim mrežama ogorčeni turisti objavljuju fotografije ogromnih redova ispred šaltera avio-kompanija i opisuju kako su u posljednjem trenutku morali sami da organizuju prevoz do drugih aerodroma.

Palermo, Trapani i, do juče uveče, Komizo bili su "izlazne rute" za putnike. Vulkan­ski pepeo primorao je i ovaj posljednji aerodrom da bude zatvoren, ali je on ponovo otvoren kasnije tokom prepodneva.

Etna zatvara aerodrome

Etna ponovo eruptira, zbog čega su aerodromi u Kataniji i Komizu zatvoreni. Kao razlog se navode vulkanski pepeo i vjetrovi koji ga raznose.

Međutim, putnicima iz Katanije nije nimalo lako da stignu do Palerma ili Trapanija. Autobusi su prepuni, iznajmljivanje automobila je otežano, šatl prevoza ima malo, dok su taksisti podigli cijene.

Vanredna situacija pokazala je koliko je osjetljiv aerodromski sistem na Siciliji. Ako glavni aerodrom, peti po veličini u Italiji, bude blokiran, posljedice mogu biti ogromne, ne samo za putnike.

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Hoteli, turističke agencije i organizatori putovanja strahuju od otkazivanja rezervacija i ozbiljne štete po reputaciju Sicilije kao turističke destinacije.

Fiavet Sicilia, sicilijanska federacija turističkih agencija, zatražila je formiranje stalnog odbora koji bi se bavio vanrednim situacijama na aerodromima, dok guverner Sicilije Renato Šifani najavljuje izdvajanje dodatnih sredstava.

"Planinom" se ne može upravljati, ali saobraćajnim vezama može, poručuju gradski odbornici stranaka MPA, FI i Lige, koji kritikuju SAC, kompaniju zaduženu za upravljanje aerodromom.

U međuvremenu, svega nekoliko kilometara od haosa na Fontanarosi, prizori lave koja prizemljuje avione privlače stotine posmatrača na Etnu. Za njih je erupcija spektakl leta.

Pepeo stigao i do Libije

Prema podacima VAAC-a (Centra za savjetovanje o vulkanskom pepelu) u Tuluzu, oblak pepela dostigao je visinu od oko 5.500 metara i kreće se prema jugu i jugozapadu.

Manje količine pepela zabilježene su i iznad Malte i Libije.

(telegraf)

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