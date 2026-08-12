Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens zatražio je od ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da Kijev obustavi napade na postrojenja Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma u Crnom moru, objavio je list "Fajnenšel tajms" pozivajući se na američke i ukrajinske zvaničnike.

Prema izvorima lista, Vens je ovaj zahtjev uputio Zelenskom tokom telefonskog razgovora 31. jula. Kijev od tada nije napadao tankere sa naftom u blizini terminala Konzorcijuma.

Kako se navodi, Sjedinjene Države bile su zabrinute zbog poteza Ukrajine jer su oni destabilizovali naftna tržišta i nanosili štetu američkim kompanijama koje učestvuju u isporuci nafte iz Kazahstana.

"Blumberg" je objavio u subotu da je Ukrajina, na zahtjev SAD, pristala da obustavi napade na tankere koji nisu u ruskom vlasništvu i postrojenja Konzorcijuma u Crnom moru koja se koriste za isporuku nafte iz Kazahstana, prenosi Srna.