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Invazija meduza: Zašto je zaustavljen rad tri reaktora u u najvećoj francuskoj nuklearnoj elektrani?

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 13:56

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Медуза је један од морфолошких облика жарњака који води слободнопливајући начин живота, размножава се полно и има облик звона чиме се разликује од другог облика - полипа
Foto: pexels/Nidhi Shah

Uprkos potrošnji stotina hiljada evra na zaštitu postrojenja nuklearne elektrane Gravelin od roja meduza poput onog koji je doveo do zatvaranja reaktora 11. avgusta 2025. godine, scenario se ponovio i danas, godinu kasnije.

Dijelovi postrojenja su isključeni, zbog prisustva nekoliko desetina tona meduza koje blokiraju sisteme za pumpanje, piše "Politiko".

"Timovi na licu mjesta su potpuno mobilisani kako bi osigurali bezbjednost postrojenja i ponovo povezali reaktore sa nacionalnom elektroenergetskom mrežom", navodi se u saopštenju komunalne kompanije EDF.

Invazija meduza u utorak je najnoviji u nizu incidenata izazvanih klimatskim promenama koji su pogodili francusku nuklearnu elektranu tokom posebno paklenog ljeta.

Porast temperature mora je posljednjih godina učinio rojeve meduza češćim duž francuske obale, a ti rojevi mogu uticati na sposobnost postrojenja da unosi morsku vodu – što se i dogodilo. Nakon prošlogodišnjeg incidenta u postrojenju na Sjevernom moru, EDF je instalirao kamere i rasporedio ribarske brodove kako bi pratio situaciju.

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Iako su brodovi spriječili masovni priliv meduza u subotu i nedjelju, na kraju su bili preplavljeni jer je roj porastao sa "oko 100 kilograma" na "nekoliko desetina tona" saopštio je EDF.

Protivnici nuklearne energije su brzo reagovali na incident.

"Ovo samo ukazuje na to da nuklearne elektrane nisu dovoljno opremljene da se nose sa posljedicama klimatskih promjena", saopštio je francuski ogranak Grinpisa.

(rt balakn)

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meduze

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