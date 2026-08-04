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Трагедија: Дјечака (13) усмртила медуза на популарном љетовалишту, надлежни упозорили туристе

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 15:55

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Трагедија: Дјечака (13) усмртила медуза на популарном љетовалишту, надлежни упозорили туристе
Фото: Unsplash

Одјељење за морске и обалске ресурсе Тајланда (ДМЦР) појачало је надзор због присуства смртоносних кутијастих медуза дуж обале, након трагичне смрти дјечака(13) који је задобио смртоносне убоде док је пливао код плаже Бан Фаи Та, у округу Сичон, у провинцији Нахон Си Тамарат, 1. августа.

Министар природних ресурса и животне средине Сучарт Чомклин изразио је 3. августа дубоко саучешће породици настрадалог дјечака и истакао забринутост за безбједност становника и туриста који посјећују обалу.

Наложио је ДМЦР-у да у сарадњи са надлежним институцијама појача мјере безбједности како би се спријечиле сличне трагедије, преноси Тхаи ПБС.

Генерални директор ДМЦР-а Пинсак Сурасвади изјавио је да је регионалним службама наређено да, заједно са покрајинским властима, здравственим установама, локалним самоуправама и туристичким објектима на обали, непрекидно прате ризична подручја и благовремено упозоравају јавност.

Грађанима и туристима савјетује се да не улазе у море уколико су уочене отровне медузе, да се строго придржавају упутстава спасилаца и да никада не додирују медузе голим рукама.

Поводом несреће, ДМЦР је у сарадњи са здравственим службама поново објавио смернице за пружање прве помоћи особама које задобију убод кутијасте медузе.

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У случају убода, повређену особу треба одмах извући из воде како би се спријечило утапање, држати је потпуно мирном и без одлагања позвати хитну помоћ на број 1669.

На мјесто убода потребно је непрекидно сипати обично алкохолно сирће најмање 30 секунди, јер оно спречава активирање преосталих жарних ћелија које још нису испустиле отров.

Након испирања сирћетом, евентуални остаци пипака не смију се уклањати рукама, већ пинцетом или штапићем. Уколико повређени престане да дише или изгуби пулс, одмах треба започети кардиопулмоналну реанимацију (ЦПР).

Власти посебно упозоравају да се на место убода никако не смије сипати слатка вода, обична вода или алкохол. Такође, рана се не смије трљати, чешати нити масирати, јер то може изазвати додатно ослобађање отрова у крвоток, што може имати смртоносне последице.

Стручњаци наглашавају да сирће зауставља даље ослобађање отрова, али не ублажава бол. Топли или хладни облози могу се користити тек након што се заврши испирање сирћетом.

Како би се омогућила што бржа реакција у хитним случајевима, ДМЦР је на јавним плажама које се сматрају високоризичним поставио станице са сирћетом за прву помоћ, уз јасна упутства за поступање, а туристички радници пролазе додатне обуке пред почетак сезоне повећаног ризика.

Туристи и локално становништво могу пратити информације о ризичним подручјима и најновија упозорења путем интернет странице и мобилне апликације ДМЦР-а.

(телеграф)

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Тагови :

Дјечак

медуза

Тајланд

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