Пронађено тијело супруга италијанске министарке

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Тијело Луиђија Каваларија, супруга италијанске министарке за породицу Евђеније Рочеле, пронађено је данас у језеру Вико у области Лацио, јавља АНСА.
Каваларијево тијело пронашли су рониоци око километар удаљено од места на којем је 84-годишњи инжењер и универзитетски професор нестао 27. јуна.
Према првим информацијама, Каваларију је позлило након што је током љетњих врућина у Италији ушао у језеро како би се расхладио.
Каваларије, који је био инжењер и академик, нестао је крајем јуна у језеру Вико, на сјеверу италијанске области Лацио.
Према изворима, Кавалари је био са супругом у чамцу када је упао у воду, а није јасно да ли је заронио или је пао.
Body of Family Minister Roccella's husband found in Lake Vico. (ANSA) - ROME, AUG 4 - Frogmen recovered the body of Luigi Cavallari, the husband of Family Minister Eugenia Roccella, in Lake Vico on Tuesday.— Ansa English News (@ansa_english) August 4, 2026
The body was found approximately 1km... #ANSA https://t.co/9rO6yMQ8H5
Рочела је прославила златну годишњицу брака прошлог марта.
"Упознала сам га када сам имала осамнаест година и од тог тренутка никада се нисмо раздвајали", рекла је раније Рочела.
Луиђи Кавалари је професор на Архитектонском факултету Универзитета Габријеле д'Анунцио у Кјети-Пескари.
(Телеграф)
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