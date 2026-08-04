Logo

Пронађено тијело супруга италијанске министарке

04.08.2026 15:54

Коментари:

0
Италија застава туристичка земља
Фото: Pexel/ Thao August-Lam

Тијело Луиђија Каваларија, супруга италијанске министарке за породицу Евђеније Рочеле, пронађено је данас у језеру Вико у области Лацио, јавља АНСА.

Каваларијево тијело пронашли су рониоци око километар удаљено од места на којем је 84-годишњи инжењер и универзитетски професор нестао 27. јуна.

Према првим информацијама, Каваларију је позлило након што је током љетњих врућина у Италији ушао у језеро како би се расхладио.

Каваларије, који је био инжењер и академик, нестао је крајем јуна у језеру Вико, на сјеверу италијанске области Лацио.

Према изворима, Кавалари је био са супругом у чамцу када је упао у воду, а није јасно да ли је заронио или је пао.

Рочела је прославила златну годишњицу брака прошлог марта.

"Упознала сам га када сам имала осамнаест година и од тог тренутка никада се нисмо раздвајали", рекла је раније Рочела.

Луиђи Кавалари је професор на Архитектонском факултету Универзитета Габријеле д'Анунцио у Кјети-Пескари.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Италија

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Јединством узимамо право на сјећање, жртве не можемо опростити док се злочинци не покају

3 ч

5
Елфета Весели ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године

БиХ

Елфета Весели ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године

4 ч

1
Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

Занимљивости

Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

4 ч

0
Вакцина

Свијет

Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

4 ч

0

Више из рубрике

Вакцина

Свијет

Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

4 ч

0
Припадници шпанске војске блокирају приступ плажи људима који из Марока прелазе у шпанску енклаву Сеута у петак, 31. јула 2026. године.

Свијет

Већина миграната враћена из Сеуте

4 ч

0
Полицајац прерушен у жбун

Свијет

Полицајац се прерушио у жбун и вребао возаче: За шест сати ухватио чак 74 прекршиоца

4 ч

0
Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу

Свијет

Путин: Русија посједује 50 одсто свјетских резерви дијаманата

5 ч

0

  • Најновије

19

43

Нико више и не спомиње високог представника?

19

40

Три нова случаја шуге у Бањалуци

19

36

Ијачић: Пребиловци су симбол страдања, али и васкрсења и снаге српског народа

19

35

Драгочај пети дан вез воде

19

33

Преминуо ватрогасац ТВСЈ Бијељина Стефан Лазић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима