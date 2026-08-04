Елфета Весели ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године

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Жена монструм Елфета Весели, убица дјечака Слободана Стојановића ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године, потврђено је Срни из Казнено-поправног завода Тузла.
Весели Елфета је раније неосуђивана, не располажемо подацима да се води нови кривични поступак, током издржавања казне затвора није дисциплински третирана, класификациона је група А и члан Вијећа осуђеница, те након прибављених мишљења надлежних институција испунила је услове за одобравање кориштења ванзаводских погодности, навели су из КПЗ Тузла.
Из овог затвора истакли су да је прве ванзаводске погодности Веселијева користила 7. и 8. септембра 2024. године на пријављеном мјесту пребивалишта.
Како су навели, Веселијева је захтјев за одобравање ванзаводских погодности поднијела након издржане три петине казне, те јој је након провјера надлежне полицијске управе и општинског органа социјалне заштите, овај захтјев испуњен.
– Обзиром да погодности представљају скуп подстицајних мјера усмјерених ка пружања повјерења затворенику, ублажавање посљедица депривације, подстицање сопственог учешћа у остваривању програма третмана, јачање одговорности и самопоуздања ради оспособљавања затвореника за самосталан живот, исте су одобрене – рекли су из КПЗ Тузла.
Елфета Весели осуђена је пред Судом БиХ на десет година затвора због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића, коју је Апелационо одјељење истог суда преиначило у казну затвора од 13 година затвора због кривичног дјела ратни злочин против цивилног становништва.
Боравак у притвору траје од септембра 2016. године, а редован истек казне је 2029. године.
На информацију да је Елфети Весели омогућено да користи ванзаводске погодности реаговали су највиши званичници Републике Српске, представници институција и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбиснког рата.
Предсједник СНСД Милорад Додик раније је изјавио да је прича политичког Сарајева о правди цинизам и подвала Србима, на шта указује и случај жене монструма и убице српске дјеце Елфете Весељи, којој се допушта да излази из затвора и слободно шета Илиџом.
– Срамота је да Елфета Весељи, убица дванаестогодишњег Слободана Стојановића, данас слободно хода. Да је понижење српских жртава, малог Слободана и свих нас – навео је Додик.
Оцијенио је да се она тиме смије свим српским жртвама, вјероватно поручујући да је такозвано правосуђе у Сарајеву спремно да ослободи кривице оне који убијају српску нејач, а да кажњавају сваког Србина који је било шта уперио против њихових програма и планова.
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