СЗО се огласила због епидемије смртоносног вируса

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да убрзано напредују испитивања експерименталних терапија, превентивних лијекова и вакцина против бундибугјо соја вируса еболе.
Овај вирус је изазвао актуелну епидемију у Демократској Републици Конго, за коју још не постоје одобрене вакцине нити терапије.
Представник СЗО Васе Моерти изјавио је новинарима у Женеви да су истраживачки протоколи припремљени прије избијања епидемије омогућили знатно бржи почетак клиничких испитивања нових терапија и вакцина, пренио је Ројтерс.
"Ако упоредимо ову епидемију са претходним епидемијама еболе, успјели смо да започнемо клиничка испитивања много брже. Тачно је да су претклинички подаци које имамо охрабрујући", рекао је Моерти.
Здравље
Епидемија еболе се погоршава, све већи ризик за ширење
Он је, међутим, упозорио да само клиничка испитивања могу да потврде да ли су нови лијекови и вакцине заиста безбједни и ефикасни.
Према наводима СЗО, актуелна епидемија, која је друга по величини и најбрже ширећа забиљежена епидемија изазвана бундибугјо сојем еболе, и даље представља велики изазов за здравствене службе у Демократској Републици Конго.
Подаци СЗО показују да је закључно са 1. августом у Демократској Републици Конго потврђено 3.748 случајева заразе и 1.657 смртних случајева у 49 здравствених зона у пет провинција.
Под здравственим надзором тренутно се налази око 17.000 особа које су биле у контакту са зараженима, при чему се приближно 80 одсто њих свакодневно прати.
(б92)
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