Logo

СЗО се огласила због епидемије смртоносног вируса

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 16:15

Коментари:

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да убрзано напредују испитивања експерименталних терапија, превентивних лијекова и вакцина против бундибугјо соја вируса еболе.

Овај вирус је изазвао актуелну епидемију у Демократској Републици Конго, за коју још не постоје одобрене вакцине нити терапије.

Представник СЗО Васе Моерти изјавио је новинарима у Женеви да су истраживачки протоколи припремљени прије избијања епидемије омогућили знатно бржи почетак клиничких испитивања нових терапија и вакцина, пренио је Ројтерс.

"Ако упоредимо ову епидемију са претходним епидемијама еболе, успјели смо да започнемо клиничка испитивања много брже. Тачно је да су претклинички подаци које имамо охрабрујући", рекао је Моерти.

Ебола Конго

Здравље

Епидемија еболе се погоршава, све већи ризик за ширење

Он је, међутим, упозорио да само клиничка испитивања могу да потврде да ли су нови лијекови и вакцине заиста безбједни и ефикасни.

Према наводима СЗО, актуелна епидемија, која је друга по величини и најбрже ширећа забиљежена епидемија изазвана бундибугјо сојем еболе, и даље представља велики изазов за здравствене службе у Демократској Републици Конго.

Подаци СЗО показују да је закључно са 1. августом у Демократској Републици Конго потврђено 3.748 случајева заразе и 1.657 смртних случајева у 49 здравствених зона у пет провинција.

Под здравственим надзором тренутно се налази око 17.000 особа које су биле у контакту са зараженима, при чему се приближно 80 одсто њих свакодневно прати.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СЗО

Ебола вирус

Вакцина

Конго

Коментари (0)

Прочитајте више

врућина топлотни талас фонтана вода

Друштво

Више од 200.000 људи умрло усљед екстремне врућине у протекле 4 године

2 седм

0
Болница, лијекови

Свијет

СЗО упозорава: До 2050. рак ће на неки начин погодити 92 одсто људи

3 седм

0
Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Свијет

Епидемија еболе у Конгу односи животе: Број преминулих достигао 600

3 седм

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја гдје се густина њихових популација знатно увећава.

Свијет

СЗО упозорава: Вирус Западног Нила хара Европом, највише случајева у Италији

1 седм

0

Више из рубрике

Коњи су велики сисари непарнокопитарци који су одиграли кључну улогу у историји људске цивилизације, користећи се за рад, транспорт, спорт и ратовање.

Свијет

У Бечу измјерена рекордна температура

3 ч

0
Трагедија: Дјечака (13) усмртила медуза на популарном љетовалишту, надлежни упозорили туристе

Свијет

Трагедија: Дјечака (13) усмртила медуза на популарном љетовалишту, надлежни упозорили туристе

3 ч

0
Италија застава туристичка земља

Свијет

Пронађено тијело супруга италијанске министарке

3 ч

0
Вакцина

Свијет

Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

4 ч

0

  • Најновије

19

43

Нико више и не спомиње високог представника?

19

40

Три нова случаја шуге у Бањалуци

19

36

Ијачић: Пребиловци су симбол страдања, али и васкрсења и снаге српског народа

19

35

Драгочај пети дан вез воде

19

33

Преминуо ватрогасац ТВСЈ Бијељина Стефан Лазић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима