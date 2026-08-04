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У Бечу измјерена рекордна температура

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 16:06

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Коњи су велики сисари непарнокопитарци који су одиграли кључну улогу у историји људске цивилизације, користећи се за рад, транспорт, спорт и ратовање.
Фото: Таnjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Аустријска метеоролошка служба "Геосфера Аустрија" саопштила је да је данас забиљежила рекордну температуру од 40,8 степени Целзијусових у Бечу, чиме је за 0,3 степена оборен претходни рекорд из 2013. године.

Метеоролошка служба навела је да је температура измјерена у сјеверном бечком округу Штамерсдорф, додајући да је ријеч о привременом очитавању, преноси Срна.

Топлотни талас који је захватио централну Европу крајем протекле седмице довео је до низа проблема попут суша, пожара усљед суве вегетације и високих температура, као и рекордно ниске водостаје ријеке Дунава, из чијег корита су протеклих дана испливали потопљени бродови, неексплодиране експлозивне направе и остали предмети.

Стручњаци предвиђају и повишене цијене хране усљед неповољних временских услова за пољопривредне културе.

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