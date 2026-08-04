Гашић поручио Хелезу: Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити

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Министар одбране Братислав Гашић, који борави у Републици Српској, поручио је министру одбране у Савјету министара БиХ Зукану Хелезу да Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити, оцијенивши да су Хелезове најновије изјаве још један покушај да личну политичку немоћ и недостатак резултата прикрије нападима на предсједника Србије Александра Вучића, Републику Српску и српски народ.
- Зукан Хелез поново показује да му је једина политичка платформа напад на Србију, Републику Српску и предсједника Александра Вучића. Док предсједник Србије долази у Републику Српску да ода пошту невиним жртвама злочиначке акције "Олуја" и пошаље поруку мира, Хелез покушава да од тог чина направи политички циркус и произведе инцидент тамо гдје га није било - навео је Гашић у саопштењу.
Додао је да би Хелез морао да зна да предсједник Републике Србије не долази ни у чију туђу кућу, већ, како каже, на своју дједовину, међу свој народ, са порукама мира, сарадње и стабилности.
- За разлику од њега, Александар Вучић никада није градио политичку каријеру на ширењу мржње према било ком народу - истакао је Гашић.
Како је навео, умјесто што сваку прилику користи за нападе на Србију и Републику Српску, Хелез би требало да се позабави сопственим ресором и бројним проблемима унутар институција чији је дио.
- Србија ће, без обзира на његове провокације, наставити да води политику мира, поштовања Дејтонског мировног споразума и неговања специјалних паралелних веза са Републиком Српском. Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити. Она је симбол наше историје, нашег идентитета и нашег јединства - закључио је Гашић.
Министар одбране у Савјету министара БиХ Зукан Хелез написао је на свом Фејсбук налогу да је "Вучић научио да је Дрина ипак граница", говорећи о наводном инциденту у коме су специјалци МУП-а Средњобосанског кантона растјерали, како Хелез тврди, наоружану групу мушкараца која није била дио званично пријавељене Вучићеве пратње, током његове посјете БиХ.
Предсједник Србије Александар Вучић је, коментаришући наводе да су особе које је МУП Средњобосанског кантона (СБК) лоцирао у околини Бугојна припадници његовог обезбијеђења, рекао је да су припадници регуларне полиције Републике Српске ушли на дио територије Федерације Босне и Херцеговине, као и да су сви припадници његовог обезбијеђења из Србије регуларно пријављени.
- Сви наши момци из Србије су нормално ушли, све пријављено, све најчистије могуће. Никакав проблем нису имали - рекао је Вучић и додао да су припадници полицијских снага из Федерације врло професионално обавили свој посао и да нема ниједну примједбу на њихов рад.
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