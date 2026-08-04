Нестала дјевојчица у Врбасу, полиција је тражи већ два дана

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица Анастасија Арваи (13) нестала је у Врбасу почетком августа.
Тачније, њен нестанак пријављен је полицији 2. августа, а породица и пријатељи моле грађане да помогну у њеном проналажењу.
Према доступним информацијама, нестала дјевојчица је последњи пут виђена код ЦФК Врбас, преноси "Амбер алерт Србија".
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Како се наводи у објави, сви који имају било какву информацију о њеном кретању или месту гдjе би могла да се налази моле да се одмах јаве на број телефона 067/749-8307 или да обавијесте најближу полицијску управу, преноси "Телеграф".
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