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Положени вијенци поводом дана сјећања на Србе страдале у "Олуји"

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:22

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Полагање вијенаца на центезималном спомен-обиљежју за страдале у Олују
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Код Централног спомен-обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Тргу српских јунака у Бањалуци положени су вијенци поводом обиљежавања Дан сјећања на Србе убијене и прогнане у хрватско-муслиманском погрому из 1995. године.

Вијенаце су положили предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Милица Ђурђевић Стаменковски.

Вијенце су положили и представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, представници града, остале делегације и грађани.

Обиљежавању је присуствовао и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Претходно је у храму Христа Спаситеља у Бањалуци служен парастос за пострдале у погрому над Србима из бивше Републике Српске Крајине у августу 1995. године.

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година - што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.

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Тагови :

Акција Олуја

Централно спомен-обиљежје ВРС

Бањалука

ХВО

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