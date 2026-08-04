Шпанија направила лудило: Новчић вриједи само 5 евра, продаје се за много више

Аутор:АТВ редакција
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На први поглед, дјелује као обична кованица од пет евра, али њена тржишна цијена премашује 60 евра.
Један гол, једна титула и један новчић који ће заувијек чувати успомену на историјски тренутак. Шпанија је одлучила да освајање Свјетског првенства 2026. године не обиљежи само пехаром, већ и посебном сребрном кованицом која ће због ограниченог тиража готово сигурно постати колекционарски хит.
Разлог за то није њена номинална вриједност, већ чињеница да се ради о посебном колекционарском издању које ће привући пажњу љубитеља фудбала и нумизматичара, како преноси Каматица.
Шпанска краљевска ковница новца најавила је издавање 50.000 примјерака сребрног новчића номиналне вриједности пет евра, посвећеног освајању друге титуле свјетског првака. Иако на њему пише да вриједи пет евра, продајна цијена износиће 60,50 евра, због чега је намјењен искључиво колекционарима и љубитељима фудбала.
Десет дана након што је Феран Торес голом у продужетку финала против Аргентине донио Шпанији побједу од 1:0 на стадиону МетЛифе у Њу Џерсију, одлучено је да се овај историјски успјех овијековечи и кроз нумизматику.
Кованица носи назив „Свјетски шампиони”, израђена је од сребра финоће 925/1000, тешка је 27 грама и има пречник 40 милиметара. Управо племенити метал, квалитет израде и ограничен тираж разлог су због којих ће се продавати за више од дванаест пута већу цијену од номиналне вриједности.
У Шпанској краљевској ковници истичу да друга титула свјетског првака представља један од најзначајнијих тренутака у историји шпанског спорта и да је успјех репрезентације превазишао границе фудбала, поставши симбол националног поноса.
На лицу кованице налази се профил краља Фелипеа VI, уз натпис „Felipe VI Rey de España”, годину издања 2026. и украсни орнамент. На наличју су приказани лого Свјетског првенства ФИФА 2026, побједнички пехар и натпис „World Champions”, док је у доњем дијелу утиснута номинална вриједност од пет евра.
Кованица ће у продају бити пуштена у ограниченој серији, па се очекује да ће међу колекционарима и навијачима брзо постати један од најтраженијих спортских сувенира године.
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