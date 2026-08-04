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Познати износи: У дијелу БиХ почиње исплата пензија

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:46

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Фото: АТВ

Познати су износи увећаних јулских пензија у ФБиХ чија исплата почиње у сриједу, 5. августа, саопштено је из тамошњег Завода ПИО.

Више од 471.000 корисника примиће увећане износе након аконтативног усклађивања.

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Пензије ће бити исплаћене преко Јединственог рачуна Трезора ФБиХ, а корисници ће овог мјесеца добити увећане износе захваљујући аконтативном усклађивању од 3,5 одсто.

Управни одбор Федералног завода ПИО/МИО донио је одлуку да се од 1. јула 2026. године примјењује аконтативно усклађивање пензија по стопи од 3,5 одсто. Оно се односи на све пензије остварене закључно с 1. јануаром 2026. године.

Колики су износи

Пензије остварене током 2026. године не подлијежу овом усклађивању, осим најнижих и зајамчених пензија које се такође повећавају за исти проценат.

Након повећања, најнижа пензија за кориснике који су право остварили до 1. јануара 2026. године износи 690,10 КМ, загарантована 823,59 КМ, док је највиша пензија 3.450,47 КМ.

За кориснике који су право на пензију остварили након 1. јануара 2026. године, основица за обрачун најниже пензије износи 749,71 КМ, па су утврђени сљедећи износи:

  • мање од 20 година стажа - 449,83 КМ;
  • од 20 до мање од 25 година стажа - 487,31 КМ;
  • од 25 до мање од 30 година стажа - 524,80 КМ;
  • од 30 до мање од 35 година стажа - 562,28 КМ;
  • од 35 до мање од 40 година стажа - 637,25 КМ;
  • 40 и више година стажа - 712,22 КМ.

Најнижа инвалидска и породична пензија износе 674,74 КМ, док загарантована пензија за кориснике који након 1. јануара 2026. остваре право с 40 или више година стажа износи 871,93 КМ.

Најнижа пензија корисника који су право остварили према посебним прописима из области борачко-инвалидске заштите износи 690,10 КМ.

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Просјечна самостална пензија за јули износи 881,89 КМ.

Јулске пензије примиће укупно 471.578 корисника, а за њихову исплату осигурано је око 370,17 милиона КМ.

Из Федералног завода ПИО подсјећају да ће коначна стопа редовног усклађивања бити утврђена након што Федерални завод за статистику објави све званичне податке за прво полугодиште 2026. године. Уколико коначна стопа буде виша од аконтативно исплаћених 3,5 одсто, разлика ће корисницима бити исплаћена ретроактивно, почевши од пензије за јул 2026. године.

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Тагови :

пензије

Пензионери

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