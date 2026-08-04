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Цвијановићева положила вијенац код Спомен-капеле за погинуле борце

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 11:23

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положила је вијенац испред Спомен-капеле за погинуле борце са подручја Источне Илиџе.
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положила је вијенац испред Спомен-капеле за погинуле борце са подручја Источне Илиџе.

Вијенце су, у оквиру Манифестације "4. август – да се не заборави", положили и породице погинулих бораца, посланици у Народној скупштини Републике Српске, те представници општине Источна Илиџа, удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, као и представници у заједничким институцијама БиХ.

Претходно је у Храму Светог свештеномученика Петра Дабробосанског у Војковићима служена литургија и парастос за погинуле борце са подручја Источне Илиџе.

Херојском борбом локалног становништва и Војске Републике Српске 4. августа 1992. године одбијен је напад муслиманских снага на Војковиће, Грлицу и Крупац, те спријечен њихов план да крену ка Илиџи и Палама.

У колективну свијест заувијек урезан 4. август

Херојским отпором српских бораца су на данашњи дан 1992. године одбрањена насеља Војковићи, Грлица и Крупац, због чега је 4. август дан који ће заувијек остати урезан у колективну свијест људи овог краја, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Цвијановићева је нагласила да жртва бораца који су страдали и изгубили дијелове свога тијела трајно обавезује на памћење хероја и чување Републике Српске, која је њихово најсветије насљеђе.

"Данас смо одали дужну пошту онима који су, бранећи своје породице и огњишта, одбранили Републику Српску и право на живот у слободи. Са дубоким пијететом и посебним поштовањем, сјетили смо се оних који су у тој борби положили своје животе", објавила је Цвијановићева на "Инстаграму".

У оквиру манифестације "4. август - да се не заборави" у Храму Светог свештеномученика Петра Дабробосанског данас је у Војковићима служена литургија и парастос за погинуле српске борце, те положени вијенци.

Напад на Војковиће, Грлицу и Крупац почео је у раним јутарњим часовима 4. августа 1992. године, а само захваљујући херојској борби становника ових насеља спријечена је намјера муслиманских снага да заузму Илиџу и крену према Палама.

Током борби које су вођене 4. августа погинуло је седам, а рањено 14 припадника Друге сарајевске бригаде, док је у току Одбрамбено-отаџбинског рата на овом подручју укупно страдало 217 бораца.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

положени вијенци

погинули борци

Војска Републике Српске

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